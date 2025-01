Trump warnt vor Chinas KI-Bedrohung, da US-Tech-Aktien einen Schlag erleiden

HQ

Der ehemalige Präsident Donald Trump hat den Aufstieg des chinesischen KI-Chatbots DeepSeek als Weckruf für die US-Tech-Giganten bezeichnet. Das R1-Modell von DeepSeek, das zu einem Bruchteil der Kosten von Konkurrenten wie ChatGPT von OpenAI entwickelt wurde, hat bereits Wellen geschlagen und ChatGPT bei den App-Store-Downloads überholt. Diese Disruption führte zu einem Wertverlust führender US-Technologieunternehmen um 1 Billion US-Dollar, wobei Nvidia an einem einzigen Tag einen Rekordverlust von 600 Milliarden US-Dollar verlor. Trump sieht in der kostengünstigen KI von DeepSeek eine Bedrohung für die US-Dominanz in diesem Bereich und glaubt, dass sie US-Unternehmen dazu bringen sollte, ihr Spiel zu verbessern. Sam Altman von OpenAI erkannte zwar die Konkurrenz an, bleibt aber zuversichtlich, dass sein Unternehmen noch bessere Modelle auf den Markt bringen wird. Der DeepSeek-Effekt hat sich über die USA hinaus ausgebreitet und wirkt sich auch auf Tech-Aktien in anderen Teilen der Welt aus.

Könnte dieser chinesische Durchbruch den Beginn einer neuen KI-Ära markieren?