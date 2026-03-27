Trump verschiebt die Frist für Iran, die Straße von Hormus zu öffnen, um zehn Tage

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Donald Trump hat die Frist für Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus um 10 Tage verlängert und auf den 6. April verschoben und darauf bestanden, dass die Verhandlungen mit Teheran "sehr gut" verlaufen. Dies unterbricht vorübergehend die drohenden Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur, die Teil der eskalierenden Druckkampagne Washingtons während des laufenden Konflikts waren.

Trump behauptet, die USA seien im Vorteil, was darauf hindeutet, dass der Konflikt bereits effektiv entschieden sei, warnt aber dennoch Teheran, seine nuklearen Ambitionen aufzugeben. Analysten weisen jedoch auf eine erhebliche Lücke zwischen den Forderungen beider Seiten hin, was eine kurzfristige Einigung unwahrscheinlich macht, da die Spannungen in der Region weiterhin hoch sind.

"Auf Anordnung der iranischen Regierung soll diese Erklärung ausdrücken, dass ich den Zeitraum der Zerstörung des Energiekraftwerks um 10 Tage bis Montag, den 6. April 2026, um 20 Uhr Eastern Time pausiere." sagte Trump auf Truth Social.