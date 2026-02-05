Trump und Xi sprechen über Taiwan und Sojabohnen, um die US-chinesischen Beziehungen zu stabilisieren

HQ

US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping führten am Mittwoch Gespräche, um die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu stabilisieren, wobei Handel und Sicherheit die Agenda dominieren. Trump bezeichnete das Gespräch als "sehr positiv" und behauptete, China erwäge, die Käufe von in den USA angebauten Sojabohnen deutlich zu erhöhen, was die Futures-Preise stark steigen ließ.

Laut Trump könnte Peking in dieser Saison die Sojabohnenimporte aus den Vereinigten Staaten auf rund 20 Millionen Tonnen erhöhen, gegenüber zuvor etwa 12 Millionen, was amerikanischen Landwirten vor einem möglichen Trump-Besuch in Peking im April eine mögliche Erleichterung bieten könnte. Beide Staatsoberhäupter betonten öffentlich die Bedeutung stabiler bilateraler Beziehungen und signalisierten damit die Bereitschaft, nach Monaten angespannter Beziehungen zu deeskalieren.

Dennoch bestehen weiterhin Spannungen um Taiwan, wobei China Washington vor den jüngsten US-Waffenverkäufen auf die Insel warnt, darunter ein Rekordpaket von 11,1 Milliarden Dollar, das im Dezember genehmigt wurde. Obwohl der Aufruf eine erneute diplomatische Zusammenarbeit suggerierte, prägen tiefe Spaltungen über Sicherheit, Handelspolitik und regionalen Einfluss weiterhin die Beziehungen zwischen den USA und China...