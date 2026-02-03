Trump senkt die Zölle für Indien auf 18 % (von 50 %)

HQ

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat am Montag ein bedeutendes Handelsabkommen mit Indien angekündigt. Das Abkommen wird die US-Zölle auf indische Waren auf 18 % senken, gegenüber zuvor 50 %, im Gegenzug dafür, dass Indien den Einkauf russischen Öls einstellt und die Importe aus den USA erhöht, darunter Energie, Technologie, Kohle und landwirtschaftliche Produkte.

Warum findet dieser Deal statt? Die USA hatten zuvor hohe Zölle auf indische Importe verhängt, als Reaktion darauf, dass Neu-Delhi russisches Öl kaufte, was als Untergrabung der westlichen Sanktionen angesehen wurde. Gleichzeitig ist Indien stark auf importierte Energie angewiesen, um die heimische Nachfrage zu decken. Dieses Abkommen soll die Spannungen verringern und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden größten Demokratien stärken.

Trump und Modi // Shutterstock

Es wird erwartet, dass das Handelsabkommen weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Indische Unternehmen, die in den USA gelistet sind, erholten sich sofort auf die Nachricht, darunter Infosys, Wipro und HDFC Bank. Analysten sagen, dass die niedrigeren Zölle indischen Exporteuren helfen werden, den Druck auf die Rupie verringern und die Chancen für US-Unternehmen, insbesondere im Energie- und Technologiesektor, erweitern werden...

So hat Donald Trump es auf Truth Social angekündigt: