Trump löst Gegenreaktionen aus, nachdem er ein Video geteilt hat, in dem die Obamas als Affen dargestellt werden: "Unglaublich rassistisch"

HQ

Donald Trump hat eine Welle der Gegenreaktion ausgelöst, nachdem er ein Video auf Truth Social veröffentlicht hat, das den ehemaligen Präsidenten Barack Obama und die ehemalige First Lady Michelle Obama als Affen zeigt. Das über Nacht geteilte Video verbreitete sich schnell online und rief scharfe Reaktionen hervor.

Der Clip ist Teil eines längeren Videos, das falsche und wiederholt widerlegte Behauptungen über angeblichen Betrug bei der Präsidentschaftswahl 2020 verbreitet, insbesondere mit Blick auf die Wahlauszählungsfirma Dominion Voting Systems. Diese Vorwürfe wurden weitgehend widerlegt und waren zentral für einen Verleumdungsprozess, der 2023 in einer Einigung über 787,5 Millionen Dollar zwischen Dominion und Fox News endete.

Wie oben zu sehen ist, zeigt am Ende des Videos (das insgesamt 62 Sekunden dauert) ein kurzer Abschnitt die Gesichter der Obamas, die auf Affen gelegt werden, die zur Musik tanzen – eine Darstellung, die viele als "unglaublich rassistisch" verurteilten. Bis Freitagmorgen hatte der Beitrag Tausende von Likes und Reposts gesammelt.

Der Vorfall ereignete sich inmitten einer Flut von mehr als 60 Beiträgen, die Trump in kurzer Zeit veröffentlichte, von erneuten Angriffen auf die Legitimität der Wahl 2020 bis hin zu selbstwerblichen Inhalten und symbolischen Gesten, die mit seinem Vermächtnis verbunden sind, einschließlich Vorschlägen, sein Abbild auf Mount Rushmore zu setzen...