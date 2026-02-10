Trump droht, die Öffnung der US-Kanada-Brücke zu blockieren, "bis die USA vollständig entschädigt sind"

HQ

US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, die Öffnung einer großen Brücke zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada zu blockieren, und besteht darauf, dass Washington "für alles", was es seinem nördlichen Nachbarn gegeben hat, "vollständig entschädigt werden müsse". Trump schrieb in Truth Social, die Gordie Howe International Bridge werde erst eröffnet, wenn Kanada die USA mit "der Fairness und dem Respekt, den wir verdienen" behandele.

In der auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichten Erklärung warf Trump Ottawa vor, die USA auszunutzen. "Die kanadische Regierung erwartet von mir als Präsident der Vereinigten Staaten, dass ich ihnen ERLAUBE, Amerika einfach auszunutzen!' " schrieb er und fügte hinzu: "Ich werde diese Brücke nicht öffnen lassen, bevor die Vereinigten Staaten für alles, was wir ihnen gegeben haben, vollständig entschädigt sind." Er behauptete außerdem, die USA sollten "mindestens die Hälfte dieses Vermögenswerts" besitzen.

US-Kanada-Brücke // Shutterstock

Die Drohung hat scharfe Kritik von US-Behörden in Michigan hervorgerufen, wo die Brücke Detroit mit Windsor, Ontario, verbindet. Die demokratische Senatorin Elissa Slotkin warnte, dass eine Blockade des Projekts "schrecklich für die Wirtschaft unseres Bundesstaates" wäre, und sagte, dies würde zu "höheren Kosten für Unternehmen in Michigan, weniger sicheren Lieferketten und letztlich zu weniger Arbeitsplätzen" führen. Das Büro der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, verteidigte die Brücke ebenfalls als Symbol für "parteiübergreifende und internationale Zusammenarbeit."

Trump belebte auch umfassendere Beschwerden mit Kanada wieder auf, kritisierte Milchzölle und jüngste Handelsmaßnahmen mit China. Er behauptete, ein Handelsabkommen zwischen Kanada und China würde "Kanada auffressen" und fügte provokant hinzu: "Das Erste, was China tun wird, ist, ALLE Eishockeyspiele in Kanada zu beenden und den Stanley Cup dauerhaft abzuschaffen." Kanadische Beamte haben mehrere von Trumps Behauptungen zurückgewiesen, wobei Windsor-Bürgermeister Drew Dilkens die Anschuldigungen als "einfach verrückt" bezeichnete.