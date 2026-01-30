Trump droht, 50 % Zölle auf alle in Kanada hergestellten Flugzeuge zu erheben

HQ

Der Präsident der Vereinigten Staaten Amerikas, Donald Trump, macht neue Drohungen gegen Kanada. Diesmal könnten 50 % Zölle auf alle in Kanada hergestellten Flugzeuge erhoben werden, wie von der finnischen YLE berichtet. Eine weitere Bedrohung betrifft die Entzertifizierung von Flugzeugen einer Firma namens Bombardier.

Warum ist Trump wütend? Das liegt daran, dass Kanada noch nicht alle Modelle eines US-amerikanischen Unternehmens namens Gulfstream akzeptiert hat. Aber... einige Modelle wurden bereits akzeptiert. Das wirft einige wichtige Fragen auf: Kann der US-Präsident Sanktionen gegen den Flugzeugimport verhängen, und was würde diese "Entzertifizierung" eigentlich bedeuten?

Die USA setzen derzeit Hunderte von Flugzeugen von Bombardier ein. Keinen davon benutzen zu können, würde sich als... problematisch.

So hat es Donald Trump in Truth Social gesagt.

Aufgrund der Tatsache, dass Kanada sich fälschlicherweise, illegal und beharrlich geweigert hat, die Gulfstream 500, 600, 700 und 800 Jets zu zertifizieren, eines der größten und technologisch fortschrittlichsten Flugzeuge aller Zeiten, decertifizieren wir hiermit ihre Bombardier Global Express und alle in Kanada hergestellten Flugzeuge, bis Gulfstream, ein großes amerikanisches Unternehmen, vollständig zertifiziert ist, so wie es vor vielen Jahren hätte sein sollen. Darüber hinaus verbietet Kanada faktisch den Verkauf von Gulfstream-Produkten in Kanada durch genau dieses Zertifizierungsverfahren. Sollte diese Situation aus irgendeinem Grund nicht sofort behoben werden, werde ich Kanada eine 50%ige Zoll auf alle in die Vereinigten Staaten verkauften Flugzeuge berechnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu diesem Thema!

DONALD J. TRUMP

PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA