Tron: Ares beginnt Anfang nächsten Jahres mit den Dreharbeiten

Endlich scheint es, dass der dritte und lange gemunkelte Tron-Film unter dem Arbeitstitel "Ares" wieder auf Kurs ist. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, steht das Projekt nun in den Startlöchern, um Anfang nächsten Jahres mit Joachim Rönning auf dem Regiestuhl mit den Dreharbeiten zu beginnen.

Auch Serienschöpfer Steve Lisberger ist schon lange an der Fortsetzung beteiligt und hat seine Rolle als die des Obi-Wan beschrieben. Worüber er in einem Interview mit The Hollywood Reporter vor etwas mehr als sechs Monaten sprach, kurz bevor der Streik aufflammte, und zu ihnen sagte er:

"Das Tron-Team arbeitet hart. Sie sind immer fleißig bei der Arbeit. Es wird passieren. Mein Ziel bei der Rolle des Obi-Wan ist es, den einen Satz zu sagen, der eine Wirkung hat. Ich versuche, etwas zu sagen, das für sie nützlich ist, ohne ins Unkraut zu gehen."

Der inzwischen verworfene Joseph-Kosinski-Film, der auf Tron basiert, scheint immer noch tot und begraben zu sein, nachdem Disney die Produktion frühzeitig eingestellt hat, was ein bisschen traurig ist, aber hoffentlich wird Ares mit Trons üblichem audiovisuellen Flair liefern. Zumindest hoffen wir das!

Freust du dich schon auf Tron: Ares?

