Ende der Woche kommunizierte Square erste Verkaufszahlen des JRPGs Triangle Strategy. Seit dem 4. März habe der Titel in Japan und dem asiatischen Raum mehr als 200.000 Einheiten absetzen können, was knapp einem Viertel der weltweiten Verkaufszahlen entspricht. Mit beinahe 800.000 verkauften Spielen ist das neue Projekt von Team Asano zwar kein Megaerfolg, aber sicher auch kein Flopp. Unsere Kritik zum Spiel lest ihr an dieser Stelle nach.