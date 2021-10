Triangle Strategy: Englischsprachiger TGS-Trailer nachgereicht

HQ

Heute veröffentlichte Nintendo ein "neues" Video vom Square-Enix-JRPG Triangle Strategy, das die Entwickler bereits vor einigen Wochen im Rahmen der Tokyo Game Show 2021 ausstrahlten. Neu ist daran eigentlich nur, dass wir diesmal die englische Tonspur hören, denn Anfang des Monats mussten wir noch Untertitel lesen.

Im Video werden wichtige Akteure, Motive und die allgemeine Story-Prämisse beschrieben, bevor der patentierte 2D-HD-Grafikstil von Square Enix hervorgehoben wird. Vieles davon hat man zu diesem Zeitpunkt bereits gehört oder gesehen, deshalb wird es langsam Zeit, dass wir wieder etwas Spannendes vom Spiel zu hören bekommen. Triangle Strategy will immerhin in die Fußstapfen von Octopath Traveler schlüpfen, sobald es am 4. März 2022 auf der Nintendo Switch erscheint.

