Traveller's Tales scheint an Online-basiertem Lego Spiel zu arbeiten

MauroNL, ein Analytiker der Industrie, machte auf Twitter darauf aufmerksam, dass Traveller's Tale Games aktuell nach zwei Rollen suchen die auf ein Online-basiertes Lego Spiel hinweisen könnten.

Bei zwei Stellenangebote die das Studio sucht, handelt es sich um die Rollen eines Game Programmers und Junior Programmers. Die Beschreibung der Junior Programmer-Rolle sagt aus, dass Projekt ''wird ein großes IP Lego Spiel, entwickelt in Unreal''. Laut Ausschreibung sollen Bewerber zudem ''Spaßige, vernetzte Spielermechaniken schreiben''.

Natürlich können wir hierbei nur spekulieren um was für ein Projekt es sich handelt, doch es ist erwähnenswert, dass das neuste Projekt des Studios Lego Star Wars: The Skywalker Saga ist. Könnte hier eine Verbindung bestehen? Hinterlasst uns eure eigenen Spekulationen in den Kommentaren.