Transformers: Battlegrounds verwüstet im Oktober einfach alles

Bevor wir am Donnerstagabend mit Informationen aus Sonys PS5-Stream geflutet wurden, ist ein neues Transformers-Spiel angekündigt worden. Das Game heißt Transformers: Battlegrounds und es wird am 23. Oktober für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Unternehmen Hasbro hat sich mit dem Publisher Outright Games und den Entwicklern von Coatsink zusammengetan, um ein weiteres Abenteuer der Autobots und der Decepticons zu entwickeln. Zusätzlich gab es einen kleinen Teaser, der uns ein bisschen Action in der isometrischen Sicht demonstriert. Transformers: Battlegrounds wird Einzelspieler- und Mehrspielerinhalte bieten, aber aktuell gibt es dazu noch nicht sonderlich viele Informationen.

