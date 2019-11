Trailer zum Start des VR-Abenteuers Doctor Who: The Edge of Time

Entwickler Maze Theory und Playstack bereiten sich mit einem neuen Trailer auf die heutige Veröffentlichung von Doctor Who: The Edge of Time für PSVR, Oculus Rift, HTC Vive und HTC Vive Cosmos vor. Wer die Serie gesehen hat und mit den damit verbundenen Zeitreisen vertraut ist, dürfte eine ungefähre Vorstellung davon haben, worum es im Spiel gehen könnte. Wir werden den Weltraum erkunden, einen ägyptischen Tempel untersuchen, das viktorianische London erleben und dabei von Doctors Who in Form von Jodie Whittaker beaufsichtigt. Fans dürfen sich auf bekannte Feinde freuen, darunter die gruseligen, weinenden Engel und natürlich die Daleks. Rätsel wird es ebenfalls geben, sogar der Sonic Screwdriver kommt zum Einsatz. Etwa 20 Euro kostet Doctor Who: The Edge of Time auf den verschiedenen Plattformen.

