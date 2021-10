Trailer zu Sherlock Holmes Chapter One lässt Fäuste sprechen

HQ

Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes wird in seinem kommenden Abenteuer Sherlock Holmes Chapter One, das ab dem 16. November auf den aktuellsten Plattformen ermittelt, hauptsächlich Rätsel lösen, aber manchmal wird es notwendig sein, die Fäuste sprechen zu lassen. Weil der Kampf kein unwesentlicher Faktor des Titels sein wird, hat sich Frogwares letzte Woche dazu entschieden, diesen Bestandteil in einem eigenen Video näher vorzustellen. Wenn ihr erfahren wollt, wie sich das spielerisch anfühlt und welche Konsequenzen das Spiel aus unserem Verhalten zieht, dann empfehlen wir euch einen Blick in unsere jüngste Vorschau.