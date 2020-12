Trailer zu Gears 5: Hivebusters verrät Erscheinungstermin

You're watching Werben

Die Entwickler von The Coalition sind längst noch nicht fertig mit ihrer Arbeit an Gears 5. Erst kürzlich bekam das Spiel ein beeindruckendes Upgrade für die neue Xbox spendiert und hat mit Operation 5: Hollow Storm ein üppiges Multiplayer-Update erhalten. Diese Unternehmungen haben die Macher jedoch nicht davon abgehalten, an der Kampagnenerweiterung Gears 5: Hivebusters zu arbeiten.

Wie ein aktueller Trailer verrät, wird Hivebusters bereits am 15. Dezember 2020 erscheinen. Game-Pass-Abonnent*innen erhalten die Erweiterung "kostenlos". Angekündigt wird eine Spieldauer von circa 3 Stunden, wer die 16 neuen Achievements (Gamerscore von 210) abstauben möchte, sollte natürlich deutlich mehr Zeit mitbringen.

"Kehren Sie mit der neuen Schwarmtöter-Erweiterungskampagne zu Gears 5 zurück. Spielen Sie als Lahni, Keegan und Mac - den Helden aus dem Flucht-Modus von Gears 5 - auf ihrer ersten Operation als Teil des geheimen Schwarmtöter-Programms. Zusammengewürfelt begeben sie sich unter dem Namen ''Scorpio-Trupp'' auf die selbstmörderische Mission einen Schwarmstock zu zerstören und so Sera und sich selbst zu erlösen."