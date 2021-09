Trailer zeigt Anpassungsoptionen im Videospiel World War 3

HQ

Nach der Veröffentlichung von Chernobylite im Sommer auf dem PC (die Konsolenversion folgen am 28. September) hat The Farm 51 ihren Arbeitsschwerpunkt wieder auf World War 3 gelenkt. Der Taktik-Shooter, den das Team aus dem Early Access ziehen musste, um noch einmal in Ruhe daran arbeiten zu können, hat sich vor ein paar Wochen wieder blicken lassen und heute präsentiert der Entwickler selbstbewusst verschiedene Anpassungsoptionen, die man im Spiel vorfinden wird.

Das polnische Studio hat sich von real existierender Militärausrüstung inspirieren lassen, um die Anziehsachen und Waffen zu gestalten, mit denen Nutzer ihren eigenen Charakter anpassen und individualisieren werden können. The Farm 51 verspricht "in den kommenden Wochen und Monaten" weitere Updates, demnach wird die finale Version wohl noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.