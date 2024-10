Trailer verspricht Horror und "eine neue Art von Liebesgeschichte"

HQ

Es ist fast Zeit für Halloween, und das ist wohl auch der Grund, warum New Line Cinema jetzt einen ersten Trailer zum kommenden Horrorfilm Companion veröffentlicht hat. In den Hauptrollen sind Sophie Thatcher (Yellowjackets) und Jack Quaid (The Boys) zu sehen, und es verspricht "eine neue Art von Liebesgeschichte".

Und... Das wird definitiv durch den Trailer untermauert, der sehr deutlich macht, dass wir uns auf eine verrückte Geschichte mit vielen Wendungen und seltsamen Ereignissen freuen können. Der Trailer macht auch deutlich, dass Companion von denselben "verrückten Schöpfern" erschaffen wurde, die auch den Horrorfilm Barbarian aus dem Jahr 2022 gemacht haben.

Er feiert am 10. Januar Premiere, aber genug geschwafelt. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.