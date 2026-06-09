Toyota patentiert gefälschte Stalls in ihrem gefälschten EV-Getriebe

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Wir haben bereits gesehen, dass Autohersteller Fake-Getriebe für Elektroautos entwerfen, die offensichtlich ein Automatikgetriebe haben und daher keine grundlegenden Schalthebel benötigen.

Doch Toyota ist dabei, noch einen unterhaltsamen Schritt weiter zu gehen. Wie CarBuzz berichtet, haben sie ein System patentiert, das nicht nur ein Schaltgetriebe in einem Elektrofahrzeug simuliert – sondern auch einen der frustrierendsten Aspekte des Schaltschaltungs nachbilden kann: das Abwürgen des Motors.

Obwohl dies derzeit nur ein Patent ist, würde es bedeuten, dass ein Elektrofahrzeug, das technisch gesehen nicht abwürgen kann, dann abwürgen kann. Es kann sogar das Können eines Fahrers beurteilen. Wenn festgestellt wird, dass der Fahrer Schwierigkeiten hat, kann es automatisch Hilfsfunktionen wie die Hill-Hold-Regelung aktivieren, um Rückschläge bei steilen Steigungen zu verhindern.

Andere Marken wie Hyundai, BMW, Lexus und Mercedes haben alle ähnliche Systeme angedeutet und das Konzept des Schaltgetriebes wieder eingeführt, um das Fahren trotz technischer fehlender Notwendigkeit anspruchsvoller zu gestalten.