Towerborne (Early Access)

Diese Rezension basiert auf dem Launch-Build, den Stoic an die Medien gesendet hat. Wir werden uns regelmäßig darum kümmern und eine abschließende Rezension veröffentlichen, wenn das Spiel fertig ist.

Developer Stoic setzt sich aus ehemaligen BioWare-Entwicklern zusammen und hat sich in den letzten 10 Jahren vor allem mit der The Banner Saga -Serie einen Namen gemacht. Diese Serie war ihr Fokus und sie haben in dieser Zeit nicht wirklich viel anderes entwickelt. Aber jetzt sind sie zurück mit Towerborne, einem Spiel, das eine neue Richtung für das Studio markiert. Obwohl ich The Banner Saga noch nie selbst ausprobiert habe, hat es mich immer in Versuchung geführt. Das Design und der visuelle Stil des Spiels haben etwas an sich, das sowohl absichtlich als auch charmant wirkt. Es wird also spannend sein zu sehen, was Stoic mit ihrem neuesten Projekt erreicht hat.

Die Geschichte von Towerborne dreht sich um eine Welt, die untergegangen ist. Die Menschheit hat überlebt, indem sie sich in einem riesigen Turm versammelt hat, der als letzte Bastion gegen die vielen Feinde und Monster steht, die die Umwelt bedrohen. Hier schlüpfen die Spieler in die Rolle eines der sogenannten "Aces", Helden, die für die Verteidigung des Turms und seiner Bewohner verantwortlich sind. Im Turm selbst gibt es eine Reihe von NPC-Charakteren, mit denen du interagieren kannst, um neue Missionen und Upgrades für deinen Charakter zu erhalten. Leider ist die Geschichte zu Beginn des Spiels nicht sehr prominent. Es wird viel Zeit damit verbracht, die verschiedenen Mechaniken des Spiels kennenzulernen, und ich denke, diese Wahl macht den Start etwas langweilig. Es fühlt sich an, als würde man den Schwung verlieren, weil die Hauptgeschichte zu Beginn des Spiels nicht richtig eingeführt wird. Der Konflikt, der die treibende Kraft für den Spieler sein sollte, bleibt im Hintergrund, während man sich mit kleinen Aufgaben und Nebengeschichten abmüht.

Ich vermisse einen stärkeren erzählerischen Antrieb zu Beginn des Spiels. Es gibt zwar viele interessante NPCs, mit denen man sich unterhalten kann, aber es fühlt sich so an, als ob ihnen eine kohärente Geschichte fehlt, die sie zusammenhält. Es wäre zum Beispiel toll gewesen, wenn der Konflikt um das Überleben des Turms und die ständigen Angriffe von Feinden stärker in den Fokus gerückt wären. Es hätte den Aktionen der Spieler ein Gefühl der Dringlichkeit und Notwendigkeit verliehen, was das Erlebnis von Anfang an fesselnder hätte machen können.

Eine andere Sache, die nach unten zieht, ist das Fehlen von Sprachausgabe. Obwohl die Charaktere bunt und mit Liebe zum Detail gestaltet sind, werden sie steif und uninteressant, wenn sie nur durch Textfelder sprechen. Es scheint eine veraltete Lösung zu sein, besonders in einem modernen Spiel. Stoic hat die Sprachausgabe in der The Banner Saga -Serie in der Vergangenheit abgeschafft, aber in einem Spiel wie Towerborne hätte es wirklich einen Unterschied gemacht und den Charakteren mehr Leben eingehaucht. Das ist schade, denn hier steckt viel Potenzial, das nicht ausgeschöpft wird.

Das Gameplay in Towerborne ist eine Mischung aus vielen Genres. Die Welt, die du erkundest, ist in kleine sechseckige Quadrate unterteilt, und jeder Abschnitt bietet eine Mission. Wenn du eine Mission betrittst, wechselt das Spiel in eine Side-Scrolling-Perspektive, in der es zu einem klassischen Beat-'em-up-Erlebnis wird. Du steuerst deinen Charakter durch die Kämpfe und verprügelst die Feinde in den verschiedenen Gebieten. Die Missionen sind ziemlich kurz, in der Regel etwa fünf Minuten lang, aber es gibt viele davon. Leider fühlen sie sich schnell eintönig an, da sich viele Missionen sowohl in der Struktur als auch im Design wiederholen. Es gibt viele Zeiten, in denen man durch die gleichen Umgebungen läuft und gegen die gleichen Feinde kämpft, was das Erlebnis auf lange Sicht etwas langweilig machen kann.

Glücklicherweise ist Towerborne als Multiplayer-Spiel konzipiert und hier glänzt es wirklich. Du kannst mit bis zu vier Spielern zusammen spielen, was die Kämpfe viel lustiger und hektischer macht. Die Möglichkeit, Angriffe zu koordinieren und mit Freunden zusammenzuarbeiten, bringt eine neue Dimension in das Spiel, die leider fehlt, wenn man alleine spielt. Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, Leute zum Spielen zu finden, aber als ich es endlich geschafft habe, hat es das Erlebnis definitiv verbessert. Das soziale Element fügt die Würze hinzu, die ich auch in der Geschichte und der Charakterentwicklung des Spiels vermisse. Wenn du also Towerborne ausprobieren willst, würde ich dir definitiv empfehlen, es mit Freunden zu tun.

Als Einzelspieler-Erlebnis ist Towerborne jedoch etwas generisch. Es kann sich schnell wie eine Wiederholung der gleichen Aufgaben anfühlen, und ohne jemanden, mit dem man es teilen kann, ist es schwer, interessiert zu bleiben. Die meisten Level bestehen aus einfachen Beat 'em up Sequenzen, aber es gibt auch ein paar Missionen, in denen du Geflüchtete beschützen oder kleine Rätsel lösen musst. Leider sind diese Variationen selten und Stoic hätten mehr tun können, um die Monotonie zu durchbrechen.

Wenn es um die Charakterentwicklung geht, stehen vier verschiedene Klassen zur Auswahl. Jede Klasse hat ihre eigenen Stärken, Schwächen und Ausrüstungsoptionen. Das Spiel zwingt einen dazu, zu Beginn im Rahmen einer Quest alle Klassen auszuprobieren, was sich etwas gezwungen anfühlt. Ich hätte es vorgezogen, wenn das Spiel diese Mechaniken organischer eingeführt hätte, anstatt sie dem Spieler aufzuzwingen.

Towerborne hat jedoch Charme, vor allem in der Grafik, die einen einzigartigen und stilisierten Look hat, und die Musik ist auch ziemlich eingängig. Allerdings befindet sich das Spiel noch im Early Access und ich hatte mehrere technische Probleme, darunter einige nervige Abstürze, die mich zurück auf den Desktop schickten. Stoic hat noch einiges an Arbeit vor sich, um das Spiel vor der offiziellen Veröffentlichung im Jahr 2025 aufzupolieren.

Insgesamt hat Towerborne Potenzial, aber es fühlt sich noch nicht ganz fertig an. Das Spiel kommt im Mehrspielermodus wirklich gut zur Geltung, aber als Einzelspieler-Spiel ist es etwas langweilig und eintönig. Wenn Stoic es schafft, auf dem Fundament, das sie geschaffen haben, aufzubauen und mehr Abwechslung hinzuzufügen, könnte es am Ende ein wirklich lustiges Spiel werden. Bis dahin werde ich nur dann zum Spiel zurückkehren, wenn ich ein paar Freunde habe, mit denen ich spielen kann.