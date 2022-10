Tower of Fantasy erscheint zusammen mit dem Vera-Erweiterungsinhalt auf Steam

HQ

Level Infinite und Hotta Studio haben die Inhaltserweiterung für Tower of Fantasy Vera veröffentlicht, in der Spieler (im Spiel "Nomaden" genannt) Zugang zu zwei neuen Zonen haben: der Gobby-Wüste und der Cyberpunk-Stadt Espejia, die mitten in der Wüste liegt.

Das lang erwartete kostenlose Inhaltsupdate ist auch für Steam-Spieler verfügbar, die seit gestern von der Plattform aus auf Tower of Fantasy mit allen bisher veröffentlichten Inhalten, einschließlich Vera, zugreifen können.

Vera ist ein weiterer Schritt in der Erweiterung des beliebten Open-World-MMORPGs und wird erfahrenen Spielern die Möglichkeit geben, sich neuen Herausforderungen, epischen Kämpfen und einzigartigen Belohnungen zu stellen, die anderswo im Spiel nicht zu finden sind.

Hast du Tower of Fantasy ausprobiert? Wenn Sie wissen möchten, was Vera zum Titel beitragen wird, empfehlen wir Ihnen, unseren Erfahrungsbericht aus erster Hand zu lesen.