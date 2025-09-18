HQ

Ich war nie besonders begeistert von Roguelite-Spielen, bevor ich Hades entdeckt habe. Die Vorstellung, zu sterben und von vorne anfangen zu müssen, war etwas, das meine Geduld nicht besonders schätzte, aber dann kam das Juwel von Supergiant und änderte alles. Heute schrecke ich nicht mehr so schnell vor diesem Genre zurück, und ich fand, dass Towa and the Guardians of the Sacred Tree auf den ersten Blick ganz gemütlich und interessant aussah. Oberflächlich betrachtet sieht man die fröhlichen Farben, die schönen Umgebungen und insgesamt schien es in eine großzügige Dosis japanisches Design getaucht zu sein. All das zur gleichen Zeit in einem im Wesentlichen ziemlich klassischen Roguelite, in dem du dich zusammen mit Towa und einem Haufen anderer Charaktere auf eine actiongeladene Reise begibst, um den Frieden im Königreich wiederherzustellen.

Das Einzigartigste an Towa and the Guardians of the Sacred Tree ist, dass du zwei Charaktere steuerst, oder besser gesagt, du kannst wechseln, ob der Charakter dir folgt oder ob du beide mit separaten Joysticks steuerst. Der Nebencharakter, den du aus einer großen Galerie von Charakteren auswählst, fungiert als Unterstützung mit Magie, während du mit deinem Schwert Strafen austeilst. Von dem kleinen Dorf Shinju, das als Dreh- und Angelpunkt des Spiels dient, begibst du dich auf einen "Lauf" durch farbenfrohe Landschaften und tötest Monster in jedem Gebiet. Sobald du sie erledigt hast, kannst du eine "Gnade" auswählen, die deine Fähigkeiten erhöht, ein Portal zum nächsten Bereich auswählen und am Ende auf einen Boss zusteuern, und wenn du stirbst, musst du von vorne beginnen. In dem charmanten Städtchen kannst du deine Waffen und andere Fähigkeiten verbessern, damit du ein wenig stärker bist, wenn du es noch einmal mutig versuchst.

Das gemütliche kleine Dorf dient als Drehscheibe zwischen den Runden, wo du dich mit den Bewohnern unterhalten und deinen Charakter verbessern kannst.

Es ist ein klassisches Konzept, das nicht viel überrascht. Vor jeder Runde kann man zwischen acht verschiedenen Gefährten wählen, was den Spielstil ganz schön verändert. Mit anderen Worten, es ist ein kleines Vergnügen, den Support zu finden, den man am besten mag und dessen Angriffe am besten zu seinem Spielstil passen. Du kannst auch einen zweiten Spieler die Kontrolle über den anderen Charakter übernehmen lassen, sodass du dies im Koop-Modus spielen kannst, der gut funktioniert, da die Bereiche klein und leicht zu navigieren sind. Der Spieler, der Support spielt, muss jedoch akzeptieren, dass seine Angriffe eine "Abklingzeit" haben, so dass der Spielstil für ihn erheblich langsamer ist.

Der ansprechendste Aspekt dieses Spiels ist definitiv das visuelle Design. Die Farben sind hell und klar, was die Umgebungen sehr einladend macht, aber die begrenzten Bereiche bedeuten auch, dass es nichts direkt zu erkunden gibt, was schade ist. Ich hätte mir eine offenere Herangehensweise gewünscht als die eher kleinen Gebiete, in denen ich gegen die Feinde kämpfe. Auch wenn die Umgebungen nicht ganz zur Geltung kommen, ist das Design dennoch sehr ansprechend und gemütlich, was der große Pluspunkt des Spiels ist. Das Gegnerdesign ist nicht besonders aufregend und macht keinen großen Eindruck, aber die Bosse fühlen sich etwas einzigartiger an. Es ist vor allem die fröhliche, bunte Palette, die hervorsticht, und alles wird von angenehmer Musik begleitet. Leider leidet das Spiel unter unglaublich monotonen Dialogen, die nach einer Weile frustrierend zu hören sind. Es ist das gleiche Nörgeln, das von deinen Gefährten wiederholt wird, was die gesamte Klanglandschaft wirklich nach unten zieht.

Das langwierigste Minispiel der Welt für ein Upgrade? Gut möglich.

In diesem Genre muss man, wenn man scheitert, alles, was man abgeschlossen hat, noch einmal spielen, aber etwas, das meiner Meinung nach hier ganz gut funktioniert, ist, dass die nächste Runde spürbar einfacher ist. Im Dorf kannst du Waffen kaufen und aufrüsten, und obwohl dies in einem sehr umständlichen und langwierigen Minispiel geschieht, gibt es in der Regel großzügige Upgrades für deinen nächsten Versuch. Ein Boss, der beim ersten Versuch zu stark erscheint, ist später viel einfacher, wenn die Waffen deutlich verbessert wurden.

Es fehlt mir jedoch ein enorm wichtiger Faktor, um ihm eine höhere Bewertung zu geben. Es ist das berühmte "Nur noch ein Lauf"-Gefühl, das bei dieser Art von Spiel so wichtig ist. Es fühlt sich nicht frustrierend oder unfair an, aber es macht auch nicht besonders viel Spaß. Ich fühle mich oft nach zwei, drei Runden zufrieden, und ich glaube nicht, dass dieses Gefühl mit diesem Konzept so schnell kommen sollte. Wenn du deinen bevorzugten Begleiter gefunden hast, gibt es eigentlich keine Überraschungen mehr, also geht es nur noch darum, ein bisschen weiter zu kommen. Das wäre nichts Negatives gewesen, wenn es unglaublich viel Spaß gemacht hätte, aber meistens fühlt es sich einfach gut an.

An dem visuellen Stil ist absolut nichts auszusetzen.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree ist kein schlechtes Spiel in seinem Genre. Es hat eine reaktionsschnelle Steuerung, bietet eine gute Dosis Herausforderung, hat ein einzigartiges Spieldesign mit zwei steuerbaren Charakteren und ist sehr schön anzusehen. Aber in Bezug auf die Unterhaltung fühlt es sich recht einfach und ohne Tiefe an. Wenn Hades das war, was mich ernsthaft in dieses Genre gebracht und mein Interesse geweckt hat, tut dieses Spiel leider nichts Besonderes, um es zu erhalten. Es ist optisch ansprechend und macht Spaß, in kurzen Schüben zu spielen, aber es ist nicht viel mehr als das, und da Hades II nur noch eine Woche entfernt ist, fühlt es sich im Großen und Ganzen nicht besonders wichtig an, es sich anzusehen.