Die diesjährige Tour de France ist in vollem Gange. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nähert sich das Peloton bereits mit großen Schritten Paris, und leider ist nicht mehr viel Aufregung übrig. Das Phänomen Tadej Pogacar hat alle seine Rivalen hinter sich gelassen, und das Gelbe Trikot scheint an dem Slowenen zu kleben, der 4 Minuten und 15 Sekunden auf den engsten Verfolger, den Dänen Jonas Vingegaard, hat.

Aber die gute Nachricht ist, dass Sie dank Tour de France 2025 Dinge selbst ändern können. Der französische Entwickler Cyanide produziert seit über einem Jahrzehnt jährliche Tour-de-France-Spiele, aber dieses Jahr soll etwas Besonderes werden. Die Entwickler sind auf die großen Geschütze - Unreal Engine 5 - umgestiegen und mit ihr erwarten Sie fotorealistische Grafiken, die die wunderschönen französischen Landschaften in Ihrem Wohnzimmer zum Leben erwecken.

Wenn ja, wirst du enttäuscht sein, denn Tour de France 2025 ist eindeutig ein Budgetspiel. Die top abgestimmten Fahrer sehen eher aus wie steife Heimtrainer mit abgehackten Animationen, und die Landschaften sind eintönig und steril. Die Präsentation und Atmosphäre, das Lebenselixier des legendären Radrennens, ist einfach zu glanzlos.

Ein weiteres großes Problem ist der Soundtrack. Die jubelnde Menge und die sich schnell drehenden Räder sorgten für Stimmung. Aber ansonsten ist es gespenstisch ruhig. Es gibt keine Musik, die dich während der oft sehr langen Phasen unterhält - etwas, von dem das OriginalCycling Manager im Jahr 2001 reichlich hatte. Und wenn es auch einen Kommentator gibt, sollte man keine emotionalen Ausbrüche à la Rolf Sørensen erwarten oder irgendetwas, das Jørgen Leths malerischen Beschreibungen der französischen Schlösser und Weinberge ähnelt. Es ist fast auf KI-Stimmebene, so dumpf ist es.

Die glanzlose Präsentation wäre nicht annähernd so ein großes Problem, wenn das Spiel tatsächlich Spaß machen würde, aber das ist leider auch nicht der Fall. Anstatt beim Radfahren eher einen Arcade-Ansatz zu verfolgen, bei dem Sie selbst in die Pedale treten, indem Sie rhythmisch zwischen Schultertasten wechseln oder Ihre Eingaben zeitlich anpassen, ist Ihr Fahrer meist ziemlich automatisch. Nur in Abfahrten kann man durch eine präzise Lenkung tatsächlich etwas gewinnen, da man versuchen muss, richtig um Kurven zu kommen und sich auf den Geraden aerodynamisch nach vorne zu lehnen.

Ansonsten verbringst du die meiste Zeit damit, deinen Teamkollegen Anweisungen zu geben, zur richtigen Zeit Gels zu essen und ansonsten gut auf dem Feld zu bleiben. All das kann aufregend genug sein - wenn du Pro Cycling Manager spielst, das über eine gut funktionierende Benutzeroberfläche und eine Vogelkamera für eine bessere Übersicht verfügt. Aber in Tour de France 2025 auf der Konsole, wo die Benutzeroberfläche schwer und klobig ist, ist es meistens ein Albtraum.

Ja, man kann manuell Gas geben, aber es dauert immer noch viel zu lange, bis man zum letzten Teil der Etappe kommt, was wirklich aufregend ist. Das ist natürlich ein generelles Problem im Radsport, würden einige argumentieren. Aber das Tour de France 2025 tut sich selbst keinen Gefallen, wenn es die taktischen Elemente des Sports so unbeholfen macht.

Neben der Möglichkeit, an der diesjährigen Tour de France teilzunehmen, haben Sie auch Zugang zu einer Vielzahl anderer Eintages- und Etappenrennen wie Paris Roubaix, Flandern-Rundfahrt, Vuelta a España und Giro de Italia. Du kannst aus Teams und Fahrern sowohl aus der World Tour als auch aus der schlechter platzierten ProSeries wählen, und es ist möglich, Einzelrennen zu fahren, einen einfachen Manager-Modus zu spielen oder deinen eigenen Fahrer zu erstellen und zu versuchen, die Spitze der Weltrangliste zu erreichen. Inhaltlich geht die Tour de France 2005 nicht unter.

Aber, aber, aber, Tour de France 2025 ist eher eine verwässerte Version des weit überlegenen Pro Cycling Manager 25, und Fans dieser Serie haben sicherlich keinen Grund, in die minderwertige Konsolenversion zu investieren. Umgekehrt ist das Spiel nicht annähernd arcadeartig genug für Gelegenheits-Radsportfans, die hauptsächlich die Tour verfolgen, um sich hinzusetzen und das Spiel über den Sommer zu genießen.

Zyanid muss eine Entscheidung treffen. Entweder können sie ein unterhaltsames und entspannendes Arcade-Spiel liefern oder sie können uns eine Konsolenversion von Pro Cycling Manager geben. Denn dieses Spiel ist eher wie ein Fahrer, der im Alleingang versucht hat, eine Ausreißergruppe einzuholen, indem er vom Feld weggelaufen ist und nun in der Mitte gefangen ist - mit der Zunge aus der Wange und den Beinen auf Säure.