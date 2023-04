Total War: Warhammer III - Schmiede der Chaoszwerge

HQ

Während es sich um die Dawi-Zharr, die Feuerzwerge (nicht zu verwechseln mit Zwergen) oder Chaoszwerge handelt, wurde dieser DLC zusammen mit einem massiven 3.0-Update für Total War: Warhammer III und seinem kostenlos herunterladbaren DLC veröffentlicht. Selbst wenn Sie den DLC nicht kaufen, erhalten Sie immer noch etwas von diesem neuen Stapel von Inhalten. Dieser DLC war das am schlechtesten gehütete Geheimnis seit der Veröffentlichung von Total War: Warhammer III, da Datamining von Anfang an Hinweise darauf gab und der Startbereich mit Füllerfraktionen gefüllt war. Und so musste der Chaos Dwarf DLC, da es sich um eine der vielseitigsten Rassen im gesamten Warhammer-Universum handelt, gut sein, da die Erwartungen hoch waren.

Wie bei früheren fraktionsspezifischen DLCs ist deine Kampagne vom Reich des Chaos getrennt, was bedeutet, dass du dir keine Sorgen um die ganze Sache mit Ursus und Bel'akor machen musst. Stattdessen erhältst du die Aufgabe, Zwergenrelikte zu finden, zu entscheiden, welche du selbst benutzen willst und welche du deinen riesigen Bohrer antreibst, und in Richtung des Reiches von Hashut, der Hauptgottheit der Chaoszwerge, zu graben, um Zugang zu seinem magischen Blut zu erhalten und so deine Herrschaft der Dunkelheit für immer zu sichern.

Die Chaoszwerge sind im wahrsten Sinne des Wortes ein fleißiges Volk, da ihre gesamte Gesellschaft auf der Herstellung von Waffen basiert, die aus Rohstoffen hergestellt und von Slawen abgebaut werden. gell... "Arbeiter". Dies sind die drei wichtigsten Ressourcen, um die Sie sich neben Gold kümmern müssen, da vor allem Rohstoffe anstelle von Gold verwendet werden, um Städte zu verbessern, und mit genügend Sla... Arbeiter können Sie den Bau erheblich beschleunigen. Diese Arbeiter werden über Handelsrouten erworben und, nun ja, durch die Eroberung anderer Zivilisationen und das Gewinnen von Schlachten. Das bedeutet, dass ihre Wirtschaft ein bisschen mikro-überschaubarer ist (diejenigen, die die Goldene Dreieck-Kampagne der Dunkelelfen gespielt haben, wissen, was los ist), aber da der Rohstoffabbau und die Fabrikproduktion ausgeglichen werden müssen, musst du ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie du deine Provinzen aufbaust.

Die Chaoszwerge mögen kleinwüchsig sein, aber das hindert sie nicht daran, hohe Ambitionen zu haben, mit einem höfischen Einflusssystem, das als Konklave bezeichnet wird. Einfluss erlangt man durch Gebäude und, ihr habt es erraten, durch Kämpfe und bietet bedeutende Boni, die alle damit enden, dass ihr die anderen drei internen Fraktionen in einer "friedlichen" Konföderation übernehmt.

Und wozu braucht man all diese Waffen? Nun, um Ihre Armee am Laufen zu halten. Elitesoldaten sind teuer, und daher sind Sie stark eingeschränkt, wie viele Sie von jedem Typ haben. Erderschütternde Mörser, die auf einem Skullcrusher-Zug gefahren werden, mögen Spaß machen, bis du erkennst, dass du nicht nur 3000 Gold bezahlen musst, um sie zu kaufen, sondern auch Waffen, um die Einheitenobergrenze zu erhöhen. Bei den meisten einzelnen Einheitentypen muss die Obergrenze auf diese Weise erhöht werden, und das ist teuer. Dann kommt der ständige Unterhalt nicht nur an Gold, sondern auch an Waffen - denn die Höllenschmiede-Mechanik ermöglicht es dir, je nach Typ zusätzliche Stärkungszauber für deine Truppen zu kaufen - und das ist für jede einzelne Einheit in deiner gesamten Armee, jede einzelne Runde zu bezahlen. Während es fantastisch klingen mag, eine magische Barriere oder Gesundheitsregeneration auf Ihrer Schockkavallerie zu haben, ist der Preis wahnsinnig. Ich habe 60.000 Waffen gespart, um es mir leisten zu können, den letzten Teil der Kampagne mit meinen Truppen zu führen, und ihr werdet sie brauchen, da die Questkämpfe und vor allem die letzte Schlacht der Kampagne knifflig sein können, also werdet ihr eure übermächtigen Riesendämonen brauchen, um so hart wie möglich zuzuschlagen.

Die Lords und Helden, aus denen du wählen kannst, sind stumpfsinnig, aber knallhart, und beinhalten die sehr mächtigen Hashut-schwingenden Kampfzauberer und mehr. Ich entschied mich, als Drazhoath der Asche zu spielen, der ein sehr mächtiger Zauberer ist, aber mit ein paar fantastischen Gegenständen und einem Regenerationstalisman, der es ihm auch ermöglichen könnte, in vielen Situationen als Panzer zu fungieren.

Während das Hauptziel darin besteht, den Great Drill anzutreiben, muss ich zugeben, dass ich bis etwa Kurve 160 gebraucht habe, bevor es vollständig klickte. Teilweise wegen des fesselnden Spielstils von Chaos Dwarf und des Rosters, der es dir ermöglicht, sehr unterschiedliche Armeen, Monster, Infanterie, entbehrliche Fleischschilde, schnell fliegende Einheiten, Ultra-Langstreckenartillerie oder Nahkampf-Kriegsmaschinen einzusetzen - die Chaos-Zwerge haben alles. Ich hatte sogar eine Armee, die fast ausschließlich aus schwerer Stoßkavallerie in Form von halb Bullen, halb Zwerg-Zentauren bestand, zum Teil, weil ich immer wieder von lästigen Ogern, Zwergen und Eidechsenmenschen angegriffen wurde, die anscheinend denken, dass es nicht verpönt ist, die Vorgärten der Menschen zu überfallen und ihre Bevölkerung in Fesseln zu verschleppen.

Also, es ist sehr ansprechend und nahezu perfekt. Es gab ein paar Probleme, auf die mich CA vor dem Spielen aufmerksam gemacht hat, nämlich Platzhaltergrafiken und die Charaktere, die stecken geblieben sind. Es gab auch eine gewisse Verzögerung bei den Nachrichten, da ich mich zusammenschließen konnte und die Nachricht erst zwei Runden später erhielt, nichts das Spiel unterbrach und nichts, worüber CA nicht informiert hatte. Oh, und etwas Balancing, aber meistens von anderen Rassen.

Meine einzige Beschwerde ist, dass es keine Zugmechanik gibt, wofür die feurigen Zwerge bekannt sind, und das wäre besonders nützlich gewesen, da man sich nicht an den Ort der Relikte teleportieren kann, nach denen man sucht, selbst wenn man andere Einheiten in der Nähe hat, was bedeutet, dass ich mindestens 25-30 Runden damit verbracht habe, die Karte zu Relikten zu durchqueren, um die richtigen Buffs für mich zu bekommen. Und die richtigen, um meine Bohrmaschine anzutreiben. Aber alles in allem hatte ich großen Spaß, bis zu dem Punkt, an dem dies meiner Meinung nach eine bessere Kampagne ist als die im Hauptspiel, und da ich kaum aufhören konnte zu spielen, müssen sie etwas richtig gemacht haben.