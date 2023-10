Total War: Warhammer III - Schatten des Wandels

HQ

Da du dies liest, gehe ich davon aus, dass du einige Kenntnisse über das Warhammer-Universum und die Funktionsweise von Total War-Spielen hast - ansonsten entschuldige ich mich, denn dieser Text wird viel Kauderwelsch sein.

Der DLC kam mit einem Spiel-Update und fügte ein paar neue Dinge und Karten hinzu, aber lassen Sie uns den Fokus auf die drei Lords legen. Genau wie die Lord-Packs zuvor nehmen diese Lords nicht am Hauptspiel und seinem Wettlauf um den Bärengott Ursun teil. Sie haben ihre ganz eigenen Kampagnen, aber auf der gleichen Karte. Ungefähr zur gleichen Zeit wurden jedoch neue Helden zur Verfügung gestellt, darunter ein kislevitischer Bogenschütze, Vampir-Zauberwirker und der sich ständig regenerierende Aekold Helbrass, während einige Lords im DLC zusätzliche legendäre Helden erhalten, wie z. B. den fliegenden, aber sehr zufälligen Zauberwirker Blue Scribe für Chaos. Es gibt neun neue Regimenter des Ruhms und 12 zusätzliche Einheiten. Es ist ziemlich gut und deckt einige Lücken im ursprünglichen Kader ab. Auch andere Fraktionen profitieren im Allgemeinen, da die Tzaangor-Einheit auch den Tiermenschen zur Verfügung steht, und so weiter.

Aber schauen wir uns genauer an, was Sie bekommen. Der Wechselbalg ist der Tzeentchianer-Lord, er ist ein Trickster, was bedeutet, dass alle Manipulationsmechaniken verfügbar sind, aber was noch wichtiger ist, er spielt einen Hordenstil ohne feste Siedlungen, hat aber immer noch versteckte Kulte, genau wie Piratenhaine aus der zweiten Iteration des Spiels. Dies wird mit Missionen auf der ganzen Karte kombiniert, und jede kleinere Mission verschafft Ihnen einen Vorteil, Gegenstände oder ähnliches, und dann Hauptmissionen, die abgeschlossen werden müssen. Wenn du sie alle abschließt, ist der letzte Questkampf viel einfacher. Ich fand es jedoch leicht frustrierend, dass man nach allen kleineren Missionen auf einmal Ausschau halten muss, und nur ein paar Runden zu warten, bedeutete, dass ich nicht in der Lage war, Kontakt mit einem bestimmten Lord aufzunehmen, bevor er von einer anderen Fraktion getötet wurde, wodurch ich des Gegenstands beraubt wurde, den er mir als Belohnung gegeben hätte - ein Problem, das für The Changeling nicht einzigartig ist. und führte tatsächlich dazu, dass ich einige, meiner Meinung nach, wichtige Buffs für einen der anderen Lords verpasst habe.

Der Wechselbalg ist eine ganz andere Art zu spielen, und ich fand ihn sehr unterhaltsam, und obwohl er wie ein schwacher Zauberwirker erscheint, kann er sich an jeden anderen Lord wenden, den man besiegt oder mit dem man sich angefreundet hat, und während man nur einen auswählen kann und es tun muss, bevor man überhaupt den Kampf beginnt, Das bedeutet, dass du plötzlich Flug, Regeneration oder extrem tanky werden kannst, wenn du dich in die beste Version der Lords begibst, die du imitierst. In Kombination mit einigen neuen Infanterie- und Monstereinheiten, wobei die Mutalith Vortex Beast mein Favorit ist, vor allem wegen ihres Namens, können Sie eine beeindruckend gut abgerundete und vielseitige Armee aufstellen, besonders wenn Sie Ihre Barriere verstärken, aber Sie werden sich immer noch stark auf Ihre eigenen Zaubersprüche verlassen, um die Arbeit zu erledigen.

Für Cathay-Spieler gibt es Yuan Bo, den Jadedrachen, und seine Mechaniken sind einfach zu bedienen und zu erlernen und haben die Fähigkeit, einige ernsthafte Buffs zu erzielen, wie Nachschub in fremdem Territorium, +20 % Bewegungsreichweite in der Kampagne, +10 Führung und +50 % Munition - alles gleichzeitig - und wenn Sie wirklich etwas Schlechtes getan haben, kann es sogar Ihre diplomatische Zuverlässigkeitsbewertung auf sehr hoch zurücksetzen - vielleicht einer der stärksten Buffs in Bezug auf die Kampagne. Er bringt eine neue Buffing-Einheit, ein paar wirklich tolle Jadelöwen und... fliegende Krähenmenschen... Ich meine, selbst für Warhammer sind diese für meinen Geschmack etwas zu seltsam. Seine Kampagne lässt Sie jedoch tatsächlich unter Druck stehen, da Sie zu Beginn von Orks gestresst werden, was den Start etwas schwieriger als gewöhnlich macht.

Die letzte ist Kislevs Mutter Ostankya, die gruselige Hexe aus dem Wald. Sie bringt eine Kesselmechanik mit Flüchen und Beschwörungsformeln, bekannt als Buffs und Debuffs, von denen einige sehr stark sind, sowie einen neuen Hexenhelden ins Spiel. Sie bewegt sich auf einem Raketenschlitten, und während die meiste Aufmerksamkeit auf ihre Akshina Ambushers gerichtet war, eine Armbrusteinheit im Hit-n-Run-Stil, ist Kislev auf Gold gestoßen, als sie ihre gesamte Armee magischen Schaden anrichten lässt - fantastisch, um Dämonen zu töten. Sie hat auch einige wirklich furchterregende Monstereinheiten, die dem Kislev-Kader Geschwindigkeit und viel Schaden verleihen, was sie im offensiven Gameplay weitaus besser macht, insbesondere in Kombination mit dem Einsatz riesiger Spinneneinheiten. Das Wald-Land-Thema ist wirklich gut gemacht, und ich spüre den Boden zwischen meinen Zehen, wenn ich die Fraktion spiele, und da sie es leicht hat, sich mit anderen Fraktionen zu verbünden und Zugang zu traditionellen Kislev-Vereinigungen zu erhalten, ist dieser Kader extrem vielseitig, macht aber einfach mehr Spaß, wenn man sich auf schreckliche Dinge einlässt, die im Dunkeln lauern.

Und dann der Elefant im Raum... Dieser DLC ist teuer, und er ist teuer und wurde zu einem Zeitpunkt angekündigt, an dem das Spiel, nun ja, voller Fehler war, um ehrlich zu sein, Assets, die nicht geladen wurden, Einheiten, die nicht feuerten oder den Kampf einleiteten, oder einfach nur abstürzten. Es hat sich verbessert, aber es ist keineswegs perfekt.

25 Euro sind ein steiler Anstieg für die üblichen 15-16 Euro für drei Lords, es ist der gleiche Preis wie die gesamte Fraktion der Chaoszwerge - und ehrlich gesagt, es ist eine Menge Geld für einige zusätzliche Inhalte. Zugegeben, ich hatte Spaß beim Spielen, aber 12-15 Euro wären bereits ein sehr hoher Preis, und unabhängig von den Behauptungen von CA über steigende Kosten finde ich die Preisgestaltung respektlos gegenüber den gläubigen Fans. Man muss auch kein Programmierer sein, um zu erkennen, dass es zwar mehrere einzigartige Lord-Funktionen gibt, es sich aber um Remakes bereits bestehender Spielmechaniken anderer Lords oder ganzer Fraktionen handelt, also ist es nicht so, dass sie das Rad neu erfinden mussten. Es macht mir nichts aus, für qualitativ hochwertige Zusatzinhalte zu bezahlen, aber 25 Euro für drei Lords und ein paar zusätzliche neue Einheiten, das ist einfach unentschuldbar.