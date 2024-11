Total War: Warhammer III enthüllt neue Details zum kommenden DLC

HQ

Obwohl wir noch nicht einmal einen Namen für diesen DLC oder einen Cinematic-Trailer dafür haben, hat Creative Assembly das nächste Lord-Pack für Total War: Warhammer III enthüllt. Wie zuvor Shadows of Change und Thrones of Decay wird auch dieser DLC drei neue legendäre Lords sowie zusätzliche Einheiten enthalten. Die Fraktionen, die diese zusätzlichen Einheiten erhalten, sind die Oger-Königreiche, die Grünhäute und die Khorne.

Die drei neuen legendären Lords sind Golgfag Menschenfresser (Ogre Kingdoms), U'Zhul der Schädelnehmer (Khorne) und Gorbad Eisenklaue (Grünhäute). Wir wissen auch, dass ein weiterer Lord nach Khorne in Arbaal der Unbesiegte kommt, der für alle Besitzer des Spiels frei sein wird.

Wir haben einige Bestätigungen für Einheiten, die im DLC erscheinen werden, aber nicht alle. Zwei Endzeit-exklusive Einheiten schaffen es in Wrathmongers in die Khorne-Liste, und die Oger-Königreiche bekommen endlich Donnerstoßzähne und Schweinerückenreiter (Gnoblare, die übereinander gestapelt sind). Andernfalls müssen wir ein wenig warten, bis wir eine vollständige Bestätigung für jedes neue Gerät erhalten, also halten Sie die Augen offen.