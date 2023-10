Total War: Pharaoh

HQ

Da es sich sowohl um eine interessante als auch um eine komplexe historische Periode handelt, scheint das alte Ägypten eine offensichtliche Wahl für ein Total War-Spiel zu sein. Es mag seltsam erscheinen, dass das Franchise noch nicht an den Nil gereist ist, aber hier sind wir nun, 23 Jahre später, und Creative Assembly zeigt sein Know-how bei der Entwicklung einer historischen Strategie, die zu dieser Zeit passt.

Trotz des Titels taucht man hier nicht nur in Total War ein. Du wirst feststellen, dass das Ressourcenmanagement auch etwas strategisch sein kann, was bedeutet, dass du, wenn du Gold willst - und du tust, was erforderlich ist, um wichtige Upgrades vorzunehmen - eine Provinz besitzen musst, die eine Goldmine hat.

Für die ägyptischen Führer gibt es alle erwarteten Anwärter auf den Titel des Pharaos sowie einige der vergessenswertesten Charaktere des Zeitalters, in Kombination mit den Hethitern, der Zivilisation, mit der die alten Ägypter über einen Zeitraum von 200 Jahren ständig kämpften. Eine Kultur der Kanaaniter ist ebenfalls enthalten, und während die anderen darum kämpfen, die Oberhand zu behalten, besteht das Hauptziel der Kanaaniter im Grunde darin, ganz Ägypten zu verwüsten.

Historisch gesehen waren die Ägypter tatsächlich die Aggressoren im Konflikt zwischen Hethitern und Ägyptern, wobei Ramses II. in hethitische Gebiete vorstieß. Während der Herrscher Ägyptens als Gott unter den Menschen zu sehen war, ähnelte die hethitische Kultur viel mehr den Wikingern, mit einem König, der kein Gott war, sondern der Erste unter Gleichen, und sie entwickelten sogar die erste konstitutionelle Monarchie, eine Regierungsform, die noch heute von vielen Ländern der Ersten Welt verwendet wird. Auf ägyptischer Seite scheint das Ausmaß des Bürgerkriegs übertrieben zu sein, ist aber historisch relativ korrekt. Die kanaanitische Erfahrung lässt sich am besten auf die harte Tour herausfinden.

Werbung:

Es gibt viele verschiedene kriegerische Fraktionen, aber einige haben ein gemeinsames Ziel, wie Tausret, die Frau von Seti, die ihre eigene Fraktion zum Regieren und Einsetzen erhalten hat. Einige der ausgewählten Fraktionsführer sind, nun ja, modernen Historikern nicht so bekannt, und das Spiel ist daher in der Lage, sich einige Freiheiten zu nehmen, und das gilt auch für Sie als Spieler.

Es ist erwähnenswert, dass ich während des Spielens auf einem Review-Build keine technischen Probleme hatte, außer dass das Spiel meinen Computer ziemlich belastete, also vergiss es, es auf einem Einsteiger-Rechner laufen zu lassen.

HQ

Genau wie die meisten Story-Kampagnen in Total War-Spielen hat Total War: Pharaoh eine einzigartige Währung, um die Sie sich Sorgen machen, in diesem Fall ist es Legitimacy. Das übergeordnete Ziel ist wie immer, der ultimative und souveräne Herrscher zu werden, aber es gibt Kräfte, die auf dem Weg freigeschaltet werden müssen, also geht es nicht nur darum, das Spiel abzuschließen, sondern auch darum, mächtige Buffs freizuschalten. Die Verehrung der Götter folgt einem ähnlichen Weg. Du kannst dir einige großartige Segnungen von den Gottheiten Ägyptens verdienen, und einen wütenden Gott im Nacken zu haben, wird dir nicht helfen.

Werbung:

Wie üblich gibt es zwei Seiten des Spiels, die gesamte Kampagne, in der du deine Städte regierst, dafür sorgst, dass die Götter glücklich sind, neue Technologien erforschst, dafür sorgst, dass deine Bevölkerung ernährt und glücklich ist, und Verträge und Handelsabkommen abschließt. Hier haben die Entwickler die Abhängigkeit der Jahreszeiten berücksichtigt, was eine wirklich nette Geste ist, und sogar den Bau von Außenposten mitten im Nirgendwo ermöglicht, eine Mechanik, die aus der Warhammer-Version der Total War-Serie übernommen wurde, und ehrlich gesagt eine, die in Total War: Pharaoh viel erhöht wird, um tatsächlich einen strategischen Wert zu haben, da es deinen Truppen eine Atempause verschafft und den Bau einiger Gebäude ermöglicht, die du dringend brauchst. Da die Wirtschaft nicht nur auf Geld, sondern auch auf Rohstoffen basiert, ist die Verwaltung Ihrer Finanzen und der allgemeinen Verwaltung nicht zu vernachlässigen, und eine Liebe zu alten Städtebauspielen wie Sim City ist hier nicht verkehrt.

Aus irgendeinem seltsamen Grund fühlen sich das Overlay und die gesamte grafische Oberfläche der Kampagnenkarte sehr klobig und unbeholfen an, vor allem im Vergleich zur Warhammer-Version, die im Vergleich dazu schlank und ausgefeilt ist. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie darauf bestehen, ein Interface zu haben, das wie ein altes Städtebauspiel aussieht, auch Pharaoh genannt.

Eines der Dinge, auf die Creative Assembly stolz ist, ist das dynamische Wettersystem in den Schlachten, wie Regen, das mit einer Pillars of Civilisation-Mechanik auf die Kampagnenkarte übertragen wird. Kurz gesagt, glückliche Gesellschaften mit einem hohen Maß an Kontrolle und Frieden werden Segnungen der Natur sehen, die eure Wirtschaft und Nahrungsmittelproduktion ankurbeln. Auf der anderen Seite, wenn die Kampagnenkarte dunkler wird, kommt es zu Naturkatastrophen und wütenden Nachbarn werden eindringen. Es ist ein äußerst überzeugendes Argument, wenn es darum geht, mehr Energie für die Verwaltung Ihres Imperiums aufzuwenden. Bürgerunruhen haben schwerwiegende Folgen und können eine nicht enden wollende Spirale in Gang setzen, die das Ende der gesamten Gesellschaft bedeuten wird.

Dann gibt es die Otto-von-Bismark-Diplomatie - die Schlachten. Als Ägypter sind Streitwagen natürlich ein großer Teil der Kriegsführung, und obwohl es - aus historischer Sicht - viel mehr Streitwagen und berittene Truppen gibt, um einige Nuancen einzubringen, trägt dies zu dem ohnehin schon sehr heftigen Fluss der Schlachten bei. Tatsächlich wurde das gesamte Kampfsystem verbessert, und während einige Änderungen eher eine Eigenart sind, wie Sandstürme und andere Umwelteffekte, haben andere einen größeren Einfluss. Creative Assembly war schon immer sehr tiefgründig, und mit Total War: Pharaoh gibt es keine Ausnahme. Die Wettereffekte sind meist Debuffs, aber ein wirklich erfahrener General kann den Wind in Kombination mit Feuerpfeilen nutzen, um den Feind in eine Falle zu locken und weiter zu schädigen. Diese Art der taktischen Nutzung des Geländes ist etwas, das sehr hardcore ist, und ehrlich gesagt, ein realistisches Level, das dem Spieler viel Aufmerksamkeit abverlangt - aber es ist auch fantastisch, wenn es funktioniert.

Einer meiner Hauptkritikpunkte an den historischen Titeln war schon immer die mangelnde Vielfalt innerhalb der Infanterie, aber ich denke, wir kommen jetzt zu einem viel stärker integrierten Truppensystem, bei dem es einen viel größeren taktischen Unterschied zwischen den verschiedenen Waffentypen gibt, die man in die Schlacht bringt. Du bekommst mehr taktische Tiefe als nur schwere Truppen an der Front, Bogenschützen auf einem erhöhten Hügel und leichte Truppen, die versuchen, deinen Gegner zu flankieren. Und obwohl es nur wenige Möglichkeiten gibt, mit abgeschirmten und schwer gepanzerten Truppen umzugehen, funktioniert das neue Konzept der Panzerung, bei dem die Panzerung mit der Zeit kaputt geht, wenn man nur genügend Männer darauf wirft, gut. Ich mag auch die Art und Weise, wie die traditionellen ägyptischen Waffen in das Kampfsystem des Spiels integriert wurden. Im Allgemeinen kannst du dich auch mehr auf einen bestimmten Spielstil spezialisieren und hast im Allgemeinen einfach mehr Optionen, aber Vorsicht, einige Fraktionen bieten unterschiedliche Arten von Waffen an, so dass du nicht immer die gleichen Werkzeuge erhältst.

Die Belagerungen wurden ebenfalls auf ein viel moderneres Niveau gebracht, und während ich mich als Verteidiger durchsetzen konnte, sorgt die neue Belagerungsmechanik für viel dynamischere und unterhaltsamere Kämpfe, während sich einige frühere Titel ehrlich gesagt wie jede andere Landschlacht anfühlten, nur mit ein paar zusätzlichen Mauern.

HQ

Insgesamt ist Total War: Pharaoh fast an allen Fronten ein wirklich nettes Upgrade, und die Möglichkeit, Ihre Kampagne anzupassen, wurde ebenfalls beibehalten. Wenn sie nur die Benutzeroberfläche aktualisieren könnten. Für mich ist Pharaoh einer der besten historischen Total War-Titel seit langem.