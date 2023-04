Total Tank Generals

Patton, Rommel und Schukow haben einige Gemeinsamkeiten. Sie sind alle drei berühmte Generäle, die zufällig auch im Mittelpunkt dieses hex-basierten Strategiespiels stehen. Die Kampagne ist in drei verschiedene Teile mit jeweils einer Reihe von Missionen unterteilt, die jeweils einem der drei Generäle folgen. Jede Mission wird durch eine kurze Zwischensequenz eingeleitet. Sie haben auch Zugang zu einigen einzelnen Scharmützeln. Der Fokus liegt ganz auf einem Spieler. Sie können jedoch Ihre eigenen Szenarien erstellen und teilen oder beispielsweise andere auf Steam herunterladen.

Es gibt hier keinen Multiplayer-Modus, es treten Sie in sehr kompakten Missionen gegen den Computer an. Das spielt sich ähnlich wie Panzer Corps. Es ist rundenbasiert, und Sie haben oft eine begrenzte Anzahl von Runden, um die Missionen zu erfüllen. In einer der frühen Missionen für Rommel hast du nur etwas mehr als 10 Runden zu gewinnen. Daher sind die Karten recht kompakt, so dass Sie Ihre Truppen bewegen können. Sie können auch Kräfte bestellen und sie schnell an die Front bringen.

Was dies von anderen ähnlichen Titeln unterscheidet, ist, dass Sie mehrere verschiedene Truppentypen im selben Sechseck platzieren können. Sie können dann gemeinsam angreifen, um mehr Kraft und andere Boni zu erhalten. Dies ermöglicht es Ihnen, verschiedene Ziele effektiver zu treffen. Ich mag das System; Es ist flexibel und ermöglicht es uns, synergetische Einheiten zu nutzen. Auch wenn es kleinere Änderungen sind, die die getroffenen Schüsse und den angerichteten Schaden bestimmen. Eine weitere Stärke des Spiels liegt in der Benutzeroberfläche. Es ist klar, was passieren kann, wenn man einen Feind ins Visier nimmt. Die Zahlen, die Sie benötigen, um Ihre taktischen Entscheidungen umzusetzen, können Sie mit Leichtigkeit ablesen. Die Schwierigkeit besteht darin, zu beurteilen, wann, wo und wie man einen Feind angreift. Sie haben fast nie einen garantierten Treffer, was Sie zwingt, die Tatsache zu berücksichtigen, dass Sie möglicherweise verpassen. Die Möglichkeit, dass Ihre Truppen aus dem gleichen Gebiet zusammenkommen, ist eine große Hilfe. Der Computer wird nicht zögern, Sie zu überfahren, wenn Sie Fehler machen.

Trotz dieser Neuheit glaube ich nicht, dass Total Tank Generals heraussticht. Es ist ein sicheres Spiel in einer sehr etablierten Spielform. Wofür Noobs From Poland etwas Lob haben sollte, ist, wie gut die Erfahrung verpackt ist. Die Präsentation ist großartig, es ist einfach, Informationen darüber zu erhalten, was Sie tun. Die Benutzeroberfläche ist ausgefeilt, was dem Benutzer Zeit spart und die Strategie in den Mittelpunkt stellt. Ich muss mich nicht mit den Menüs herumschlagen, die sonst in dem Genre üblich sind. Das ist etwas, was ich sehr schätze.

Die Grafik ist großartig und der Sound macht seinen Job. Detaillierte Panzer und Soldaten lassen das Erlebnis auch gut aussehen. Die Kampagnenkarte ist auf einer schönen Holzoberfläche ausgelegt. Das sind die wichtigsten Stärken von Total Tank General. Die Sorgfalt, die darauf verwendet wurde, eine kompakte, reduzierte und strategisch kompetente Erfahrung zum Laufen zu bringen. Die Musik ist zeitgemäß und auch für den Zweiten Weltkrieg geeignet.

Ich bin sehr glücklich mit der Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Es macht Spaß, diese kleinen taktischen Rätsel zu lösen. Der Computer bietet eine wirklich robuste Widerstandsfähigkeit. Der einzige Aspekt, den ich vermisse, sind aufrüstbare Einheiten. Ich verstehe, dass die Entwickler wollen, dass Sie zwischen neuen und frischen Einheiten oder veralteten, aber erfahrenen Einheiten wählen. Meine Hoffnung ist, dass ein gut durchdachtes System entsteht, das mir mehr Entscheidungen gibt. Das System, das wir jetzt haben, funktioniert gut, aber ich finde es etwas einschränkend. Die Sorge, die ich habe, ist, dass es an einem gewissen Wiederspielwert mangelt. Derzeit gibt es von Benutzern erstellte Szenarien und Sie können die Missionen für Medaillen wiederholen, aber ich habe das Gefühl, dass das Spiel zusätzliche Inhalte benötigt, um mein Interesse zu wecken.

Letztendlich handelt es sich um ein kompaktes Einzelspieler-Strategieerlebnis. Es schafft es mit seinem kooperativen Kriegsführungsmechanismus, sich ein wenig von seinen Konkurrenten abzuheben. Die Benutzeroberfläche, die Grafik und die Musik sind ausgefeilt und bringen das Erlebnis zum Strahlen. Es hat nicht viel Wiederspielwert, ein Multiplayer-Modus fehlt und ich hätte gerne ein Upgrade-System für meine Einheiten. Abgesehen davon ist es eine brillante Ergänzung zum Kriegsstrategie-Genre.