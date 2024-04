Top Spin 2K25

HQ

Tennis ist der perfekte Videospielsport. Etwas, das Pong, auch wenn es technisch dem Tischtennis ähneln würde, bereits 1972 bewiesen hat. Es ist ein Sport, der so reduziert und frei von so viel anderem ist, dass er sich sehr leicht auf Videospiele übertragen lässt. Nur zwei Menschen, ein Ball und ein Netz dazwischen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Tennisspiel so einfach wie möglich sein muss. Genau wie bei anderen Spielen des Genres fühlen sich Sportspiele in der Regel gut an, wenn sie in Bezug auf die Grafik so realistisch wie möglich sind, zumindest wenn Sie danach suchen. Es gibt viele Arcade-ähnliche Versionen, aber diese tendiert dazu, sich sowohl in der Präsentation als auch in Bezug auf den Sport selbst realistisch anzufühlen.

Mit einer guten Einstellung lädt mich die neueste Version von Top Spin auf eine Art und Weise ein, die sowohl vertraut als auch zugänglich ist. Wenn Sie eines der Fußball-, Hockey- oder Golfspiele der letzten Jahre gespielt haben, werden Sie vertraute Menüs spüren, die von Schlagern begleitet werden, die wieder gut gespielt werden. Das Spiel beginnt mit einem Match mit Roger Federer in der Hauptrolle, in dem Sie den letzten Entscheidungssatz in einem Match spielen können. Dann stehst du draußen auf der Speisekarte, schaust dich um und die Stimme der Legende John McEnroe sagt dir, dass es eine gute Idee wäre, die Grundlagen zu üben. Alles in allem beginne ich mit ein paar Lektionen, bei denen es hauptsächlich darum geht, das Timing dieses Spiels zu lernen.

Wenn du einen Knopf gedrückt hältst, musst du ihn in einem grünen Feld loslassen, um die bestmögliche Aufnahme zu erhalten. Solche visuellen Hilfsmittel können auch ausgeschaltet werden, was ich tue, wenn ich den Dreh raus habe. Das präzise Timing des Schusses ist der Schlüssel zu guten Schlägen, die der Gegner nicht zurückgeben kann. Es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn man in den älteren Golfspielen einen Golfschläger schwingt, wo man einfach einen Schlag zeitlich abstimmt. Hier hingegen hältst du den Knopf gedrückt und lässt ihn im richtigen Moment los, um einen guten Schwung zu bekommen, und dann gibt es leicht unterschiedliche Arten von Schlägen, je nachdem, welche Taste du drückst. Wenn der gegnerische Spieler vor dem Netz steht, sollte man zum Beispiel versuchen, einen Wurf zu machen, und auch wenn sich diese Art des Knopfdrucks vielleicht nicht so innovativ anfühlt, funktioniert sie gut. Insgesamt fühlt sich die Steuerung straff an und wie gesagt, es ist möglich, verschiedene visuelle Dinge auszuschalten, um es schwieriger zu machen und es realistischer wirken zu lassen, wenn verschiedene Schnittstellen verschwinden. Etwas, das meiner Meinung nach das Highlight des Tennis ist, sind die Duelle, die sich über eine ganze Weile hinziehen. Wo Positionierung und Konzentration auf die Probe gestellt werden.

Top Spin lädt sicherlich zu einer Menge davon ein. Der Nerv und die Essenz, diesen Punkt endlich mit einem gut gezielten Schuss zu erobern oder ihn zu verlieren, weil man für eine Sekunde die Konzentration verliert. Wenn man alles außer dem eigentlichen Spielgefühl weglässt und sich nur darauf konzentriert, was passiert, wenn zwei Leute den Ball hin und her schlagen, um die Lücke zu finden, dann versteht man wieder, warum Tennis als Sportspiel so gut funktioniert. Genau hier fühlt sich Top Spin auch am besten an. Es nähert sich dem Sport auf eine reduzierte Art und Weise, lässt die Spiele ein Highlight sein und die Hauptsache, mit der man Spaß haben kann. Das ganze Setting ist relativ schön und abgesehen von etwas unlustigen Gesichtern von Charakteren, die ein echtes Vorbild haben, wie z.B. wenn Federer gleich zu Beginn zu sehen ist, sehen die Charaktermodelle ganz gut aus, ohne einen direkt vom Stuhl zu hauen. Gleiches gilt für Zuschauer, die aus nächster Nähe nicht sofort beeindrucken, aber die Spiele sehen aus etwas größerer Distanz mit gutem Flow und guten Animationen gut aus. Ich denke, das hätte vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Realismus poliert werden können, da es ein bisschen wie ein Cartoon wirkt und definitiv besser hätte aussehen können. Ich mag jedoch Details wie Schweiß, der sich am Hals und an den Trikots bemerkbar macht, je länger ein Match dauert, das sind kleine Details, aber ich kann genau solche schätzen. Die Soundqualität ist etwas zahm und abgesehen von etwas guter Musik in den Menüs gibt es hier etwas, was ich mir eigentlich gewünscht habe und das ist ein Kommentator. Nun ist Tennis nicht auf dem gleichen Niveau wie Fußball und Hockey, aber ein wenig Kommentar zwischen den Sätzen und lauten Runden hätte viel für die Atmosphäre tun können. Es ist wirklich schade, dass es fehlt.

Der Hauptspielmodus in Top Spin heißt "Meine Karriere". Es handelt sich nicht um einen Karrieremodus mit Story oder ähnlichem, sondern eher sehr reduziert, sodass man schnell zwischen Turnieren und den Matches wechselt. Ich werde nicht sagen, dass sich der Inhalt von Top Spin zahm anfühlt, denn es gibt eigentlich das meiste, was man sich wünschen kann, aber es ist nichts besonders Aufregendes angelegt. Wer sich ein unkompliziertes Erlebnis wünscht, bei dem die Spiele im Vordergrund stehen, wird hier auf jeden Fall fündig, und das ist natürlich das Wichtigste.

Es ist sehr einfach, das Spiel zu starten und ein Match zu starten, unabhängig davon, ob es über die Karriere Ihres Spielers, online oder gegen einen Freund ist. Es stehen viele Schwierigkeitsgrade zur Auswahl, und du kannst auch wählen, wie lange die Matches dauern sollen, was sich auch darauf auswirkt, wie viele Erfahrungspunkte du danach erhältst. Im Karrieremodus geht es vor allem um eine Weltrangliste, bei der man nach Siegen aufsteigt und selbst wenn man nur ein einziges Match in den Turnieren gewinnt, zählt jeder Sieg in der Gesamtwertung. Es ist auch möglich, sich über bestimmte Monate hinaus auszuruhen, was Sie besonders tun müssen, wenn Sie sich eine Verletzung zugezogen haben. Während der Matches hast du einen Zähler für die Ausdauer und du wirst mehr Fehler machen, wenn er zur Neige geht und du deine Schüsse nicht gut timest. Es gibt verschiedene Beläge und Tennisplätze auf der ganzen Welt und Dinge wie Skillpunkte und Levelaufstiege treten im Karrieremodus auf.

Top Spin fühlt sich am meisten wie ein lustiges Tennisspiel an, wenn Sie sich in einem Match befinden, erzeugt dieses Gefühl aber nicht wirklich anderswo. Ich mag das Gefühl, einem harten Gegner gegenüberzustehen, ich mag die Animationen der Spieler und ich mag es besonders, wenn ein Satz wirklich hart umkämpft wird oder wenn man einen Nachteil hat oder das Gefühl hat, dass man einen guten Spielfluss hat. Das funktioniert alles gut und da gibt es wirklich nicht viel zu kritisieren. Es ist auch nicht wirklich so, dass ich so viel mehr vermisse als vielleicht ein wenig mehr technisch stilvolle Grafik.

Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es gibt einen Überhang von allem, was "einfach gut" ist, was es hier gibt. Es ist eindeutig eine gut gemachte Version von Tennis als Spiel und zeigt sich am besten in nervenaufreibenden Spielen, in denen es wirklich einfängt, wie gut Tennis tatsächlich mit seiner Steuerung funktioniert. Aber die Grafik könnte etwas mehr Details und ein gewisses Maß an Realismus vertragen, anstatt das leicht cartoonartige Gefühl, das sie hat. Ich wünschte mir auch, dass es kleine Dinge wie Reaktionen auf Entscheidungen gäbe, wie z.B. ob ein Ball ein fragwürdiges Aus war, und ein wenig mehr Aufregung darüber, wie der Karrieremodus gestaltet war. Nur diese Kleinigkeiten, die es eine oder mehrere Stufen höher hätten bringen können. Es ist schwierig, mehr Worte über etwas so Einfaches wie einen Sport zu finden, bei dem zwei Menschen einen Ball zwischen sich schlagen, vor allem, wenn der Inhalt nicht viel mehr bietet. So wie Pong nicht viel mehr brauchte, als optimal zu funktionieren, wenn der Ball zwischen den Spielern flog, ist dies auch der Punkt, an dem es am hellsten leuchtet und Top Spin immer noch zu einem unterhaltsamen Tennisspiel macht.