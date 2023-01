Top Gun: Maverick ist der am besten bewertete Film von 2022

HQ

Top Gun: Maverick ist der am besten bewertete Film des Jahres 2022. Laut Rotten Tomatoes erhielt Top Gun: Maverick die positivsten Bewertungen aller Filme, die im letzten Jahr auf ihrer Website veröffentlicht wurden.

Er liegt derzeit bei 96% Kritikerquote und einem beeindruckenden 99% Zuschauerwert, was zeigt, wie beliebt der Film bei beiden Zuschauern ist. Rotten Tomatoes rangierte auch die Top 30 Filme auf der Website aus dem vergangenen Jahr, und nach Top Gun ist The Banshees of Inisherin.

Danach sehen wir Everything Everywhere All at Once, und einige andere erwartete Filme schaffen es in die Top 10 wie The Batman und Guillermo del Toros Pinocchio.

Top Gun: Maverick hat nicht nur einen kritischen Erfolg gesehen, da er es geschafft hat, fast 1,5 Milliarden Dollar an der Kinokasse einzuspielen, und wäre auch in dieser Hinsicht der Top-Film des Jahres gewesen, wenn es nicht diese lästigen blauen Leute in Avatar: The Way of Water gegeben hätte.