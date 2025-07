HQ

Einige Spiele hinterlassen einen stärkeren Eindruck als andere. Einige meiner lebhaftesten Spielerinnerungen stammen aus dem Jahr Ende 2001. Zu dieser Zeit leistete ich meinen Militärdienst und Gaming gab es praktisch nicht, abgesehen von gelegentlichen Gaming-Sessions im örtlichen Einberufungsbüro auf PlayStation 2, bei denen ich vor allem den brandneuen Tony Hawk's Pro Skater 3 spielte.

Nicht viele Spiele haben Gamer so vereint wie der dritte Tony Hawk zu dieser Zeit. Das Spiel wurde von wem auch immer gespielt und manchmal schien es, als ob jeder, der dazu in der Lage war, absolut verrückt danach war. Tony Hawk's Pro Skater 3 war ein weltweiter Erfolg und schlug seine beiden Vorgänger in Bezug auf die Verkaufszahlen. So großartig das Spiel auch der zweite Tony Hawk war, erst mit dem dritten Teil der Serie begann der eigentliche Mega-Erfolg der Franchise.

Die Nostalgie für den dritten THPS war bei vielen so stark, dass bei der Veröffentlichung von Tony Hawk's Pro Skater 1+2 vor ein paar Jahren die erste Frage gestellt wurde, warum nicht ein ähnliches Remake des dritten Teils und auch des hervorragenden vierten Teils erstellt werden sollte. Aus irgendeinem Grund konnte der Erfolg des Originalspiels jedoch nicht mit dem Erfolg der neuen Version mithalten. Activision kühlte sich mit einem zweiten Hawk-Remake ab, und schließlich schien die Hoffnung verloren zu sein, als Vicarious Visions, das Studio, das die vorherige Version entwickelt hatte, gestrichen wurde.

Aber dann sind wir plötzlich da, und Tony Hawk's Pro Skater 3+4 ist Realität. Das Entwicklerteam hat auf Iron Galaxy umgestellt, aber ansonsten marschiert das neue Spiel auf dem gleichen Weg wie sein Vorgänger, und das zu Recht. Eine große Frage hing jedoch noch in der Luft, als das Spiel angekündigt wurde: Würde der vierte Teil der Serie unverändert bleiben? Schließlich setzten die ersten drei Teile stark auf hektische Arcade-Action, während der vierte Teil die Serie vorsichtig in Richtung eines Open-World-Abenteuers bewegte.

Leider lautet die Antwort nein. Die Karten im vierten Teil sind unverändert, aber man rast immer noch zwei Minuten am Stück dahin. Am meisten schade ist hier die Reduzierung der Anzahl der Aufgaben. Während es vorher im vierten Spiel viel zu finden und zu erledigen gab, gibt es nun genau so viele Missionen wie im dritten Spiel. Eine unglückliche Veränderung, die sicherlich gerechtfertigt ist, aber immerhin.

Abgesehen davon ist die Action selbst immer noch purer Mut. Das Zwei-Minuten-Schema ist hektisches Skateboarding und Gegenkultur, bei der Rock'n'Roll die Hauptattraktion ist. Der Skateboarder führt die unglaublichsten Luftflüge und Stunt-Kombinationen in der ganzen Arena aus. Sobald das dritte Spiel in Foundry startet, trifft dich der altbekannte Haken wie eine Tonne Ziegelsteine. Der Charme ist so wild, dass es sogar schwer zu erklären ist. Für Nostalgie-Junkies wie mich ist das Gefühl alter vertrauter Karten für eine neue und aufregende Spiel-Engine magisch, und die Erkundung, das Entdecken und Finden der verschiedenen Teile, die zu unterschiedlichen Kombinationen von Tricks führen, macht einfach sehr viel Spaß.

Die Spiele sind auf die gleiche Weise miteinander verknüpft wie ihre Vorgänger. Beide Spiele sind sofort spielbar, und das Geld und die Fähigkeiten, die man sammelt, sind übertragbare zusammen mit dem Charakter, den man spielt. Es gibt eine große Kampagne, die beide Spiele kombiniert, die aber trotzdem getrennt voneinander frei spielbar sind. Es hat im letzten Spiel großartig funktioniert und funktioniert jetzt großartig.

Neben den Basismissionen gibt es auch eine lange Liste an verschiedenen Herausforderungsmissionen, freischaltbare Charaktere und vieles mehr. Wenn man das Spiel vollständig erkunden möchtet, hat man Dutzende von Stunden zum Spielen. Wenn dir die vorgefertigten Karten nicht zusagen, ist der einfach zu bedienende Karteneditor wieder für deine eigenen Kreationen enthalten.

Die Menge des Inhalts und die ansehnliche Spiel-Engine spielen jedoch keine Rolle, außer dem wichtigsten Merkmal der Serie, dem messerscharfen und unterhaltsamen Gameplay. unverändert. Und das ist es, oh meine Güte. Tricks und Kombos kommen unglaublich gut an und die rasante Bildschirmaktualisierung verbessert das Erlebnis zusätzlich. Natürlich wird es Stürze und Ausfälle geben, aber das ist natürlich ein wesentlicher Teil des Skateboard-Erlebnisses.

Meiner Meinung nach ist das dritte Tony Hawk das beste Spiel der gesamten Serie, und in dieser Version ist das dritte Spiel einfach noch besser, mehr oder weniger der vollständigste Ausdruck der Tony Hawk-Philosophie. Four ist auch ein großartiges Spiel und selbst wenn man seine echten Skater-Fähigkeiten nicht als Teil dieser Sammlung unter Beweis stellen kann, macht es immer noch am meisten Spaß zu spielen.

Die alten Tony Hawks haben immer noch ihre eigene Art von Magie, und mit der neuen Spiel-Engine und den zusätzlichen Inhalten ist es immer noch schwer, viele dieser Spiele zu schlagen. Ich genieße das Treiben und den Sonnenschein immer noch genauso sehr wie vor fast 25 Jahren.