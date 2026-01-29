Tomodachi Life: Living the Dream Direct – Das Spiel wird am 16. April veröffentlicht

HQ

Die Nintendo Direct-Präsentation, die Tomodachi Life: Living the Dream gewidmet ist, hat uns einen Einblick in neue Details zu diesem einzigartigen Nintendo-Titel gegeben. Koizumi stellt uns die Miis erneut vor und zeigt uns einen Trailer zum Spiel, der sich auf alles konzentriert, was diese Charaktere zu bieten haben und die Möglichkeiten ihres Editors, was es uns ermöglicht, Familie und Freunde, Prominente oder komplett erfundene Charaktere zu erschaffen, mit dem zusätzlichen Vorteil, ihre Stimmen und Persönlichkeitstypen wählen zu können.

Diese Figuren zeigen uns ihre Anliegen durch verschiedene Sprechblasen über ihrem Kopf, zum Beispiel wenn sie hungrig sind. Uns wird auch gezeigt, dass die Insel, auf der das Spiel spielt, zu Beginn ziemlich leer ist, und wir müssen die Gebäude auf der Insel sowie die Art von Freunden und Nachbarn wählen, die dieses Paradies bevölkern werden. Sie zeigen uns sogar, wie man einen teddybärförmigen Bewohner erschafft! Es geht auch darauf ein, wie Bewohner beginnen, sich kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen. Wir können den Bewohnern helfen, eine Bindung aufzubauen, indem wir gemeinsame Gemeinsamkeiten zwischen ihnen finden. Die Zeit vergeht auf der Insel genauso wie im echten Leben, was je nach Tageszeit zu verschiedenen Ereignissen führt. Der erste Abschnitt des Trailers endete damit, uns eine zufällige Begegnung zwischen zwei Figuren zu zeigen, die eines Films würdig wären.

Wir werden auch mit einigen der Gebäude auf unserer Insel vertraut gemacht, wie dem Supermarkt zum Einkaufen von Lebensmitteln, einem Bekleidungsgeschäft, in dem wir Outfits für die Bewohner auswählen können, dem Nachrichtensender, in dem wir die absurdesten Nachrichtensendungen erstellen können, und dem Renovierungszentrum, um die Häuser neu zu gestalten. Es geht nicht nur um Gebäude; Wir können der Insel auch einen grünen Hauch verleihen, indem wir die Anordnung von Bäumen und Blumen auswählen, dank des Stadtplanungszentrums, wo wir unsere Insel sogar so erweitern können, dass sie genau so gestaltet ist, wie wir es wollen.

Dank des Mii-Editors und seiner Funktionen können wir sogar einen Alien erschaffen, wenn wir wollen, wie gezeigt. Es geht auch auf die Beziehungen zwischen den Miis ein, behandelt Emotionen wie Traurigkeit nach Ablehnung, was zu einer ziemlich komischen Szene führt, in der eine Figur, Bubbles, als Clown verkleidet, versucht, den Protagonisten von The Direct aufzumuntern, was zu... Verliebt ihr euch in den Clown?

Im Designworkshop können wir alle möglichen Entwürfe zeichnen, die Haustiere oder sogar das Design von Kaffeeschaum hervorbringen, sowie Außenverkleidungen für Häuser, Plakate... Alles!

Die Präsentation setzt sich mit der Nebenhandlung fort, in der die Protagonistin Marie dem Clown Bubbles ihre Liebe gesteht – ein echtes Drama, das zu einem Direct gemacht wird, mit Nintendos charakteristischem Humor, was nicht zu einem Liebesdreieck mit dem Erscheinen des Außerirdischen, sondern zu einem Liebesviereck mit einer anderen Mii, Rosa, führt, die Bubbles ihre Liebe gesteht und sein Herz gewinnt. Später bittet eine andere Figur, Alex, Marie, zusammenzuziehen, um "über Kaffee zu sprechen", und bestätigt, dass man sich eine Wohnung teilen kann und das zu sehr absurden Situationen führt.

Wann wird das Spiel veröffentlicht? Koizumis Mii bestätigt es: 16. April 2026, und damit endet die Präsentation. Wirst du in diesem Titel dein Traumleben erschaffen?