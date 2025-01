Tom Holland verrät, wann er plant, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen

HQ

Tom Holland, der Schauspieler, der für seine Rolle als Spider-Man und Nathan Drake in Uncharted berühmt ist, hat deutlich gemacht, wann er das Rampenlicht hinter sich lassen will. Trotz eines vollgepackten Terminkalenders mit aufregenden Projekten wie Spider-Man 4 und The Odyssey teilte Holland kürzlich in einem Interview mit Men's Health mit, dass die Vaterschaft sein ultimatives Stichwort sein wird, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen. Er erklärte, dass er, sobald er Vater wird, plant, "vom Angesicht der Erde zu verschwinden", um sich auf das Familienleben zu konzentrieren, einschließlich Golfen und Vatersein.

Nachdem er seit über einem Jahrzehnt in der Branche tätig ist, spiegelt Hollands Entscheidung seinen Wunsch wider, sich in einer Zeit, in der seine Karriere floriert, aus der oft anspruchsvollen Unterhaltungswelt zurückzuziehen. Mit zukünftigen Projekten in Arbeit und einer Produktionsfirma steht sein Ruhestand noch lange nicht bevor. Er hat jedoch immer offen gesagt, dass er ein Gleichgewicht zwischen seinem Privatleben und seiner Schauspielkarriere haben muss.

Mit fast 30 denkt der Schauspieler bereits über sein nächstes Kapitel nach, das vielleicht nicht mit dem Hollywood-Grind zu tun haben wird. Im Moment können die Fans ihn in kommenden großen Filmen erwarten, aber seine Zukunft scheint sich mehr auf sein Leben abseits der Leinwand zu konzentrieren.

Glauben Sie, dass Holland an seinem Ruhestandsplan festhalten wird, oder wird er seine Meinung ändern, wenn die Vaterschaft ins Spiel kommt?