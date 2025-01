Tom Holland nutzt Spider-Man-Ruhm, um den Streit im Supermarkt zu beenden

HQ

Während die meisten Ausflüge zum Supermarkt nichts Dramatischeres beinhalten als das Pflücken der reifsten Avocado, wurde Tom Hollands kürzlicher Besuch zu etwas, das direkt aus einer Filmszene stammte, als in der Nähe eine Schlägerei ausbrach. Das Chaos bricht los – bis kein Geringerer als Tom Holland, der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft des MCU, einschreitet, um den Tag zu retten. Der englische Schauspieler erzählte kürzlich in einem Interview mit Men's Health, wie sein Superhelden-Ruhm dazu beitrug, eine angespannte Situation während eines Besuchs im Supermarkt in Los Angeles zu entschärfen.

Holland erklärte, dass zwei Kunden in eine hitzige Auseinandersetzung verwickelt waren, als er sich entschied, einzugreifen. Anfangs schienen seine Bemühungen vergeblich, aber die Stimmung kippte, als einer der Kämpfer ihn als Spider-Man erkannte. Die Erkenntnis schien die Konfrontation zu beenden, als ob die schiere Präsenz eines filmischen Superhelden die Gemüter abkühlen ließe. Holland blieb jedoch bescheiden, was seine Rolle anging, und schrieb sie der Macht seines weltweiten Rufs zu.

2025 verspricht ein Blockbuster-Jahr für den 28-jährigen Schauspieler zu werden. Berichten zufolge wird Holland seine Rolle als Spider-Man im kommenden Spider-Man 4 wieder aufnehmen, wobei die Dreharbeiten Mitte des Jahres beginnen sollen. Die Fortsetzung, eine Fortsetzung von Peter Parkers Reise nach No Way Home, ist bereits für eine Veröffentlichung im Sommer 2026 vorgesehen. Darüber hinaus hat Holland für Christopher Nolans Adaption von Die Odyssee unterschrieben, wo er sich die Leinwand mit einer hochkarätigen Besetzung teilen wird, darunter Zendaya und Robert Pattinson.

Egal, ob es darum geht, Schlägereien in einem Supermarkt zu beenden oder sich auf zwei aufeinanderfolgende Kassenschlager vorzubereiten, Hollands Heldentaten scheinen keine Grenzen zu kennen. Aber hier ist eine Frage an dich: Wenn Spider-Man dir sagen würde, du sollst dich beruhigen, würdest du dann einen kühlen Kopf bewahren können?