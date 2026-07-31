Tom Holland hat eine "wirklich klare Vision für die Weitergabe des Staffelstabs" von Spider-Man

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Auch wenn es wahrscheinlich noch eine gesehene Zeit dauern wird, besonders wenn man bedenkt, dass Peter Parker/Spider-Man nun eines der wichtigsten und ikonischsten Mitglieder des Marvel Cinematic Universe ist, hat Schauspieler Tom Holland ein Auge auf die Zukunft jenseits seiner Zeit als Netzschwinger.

In einem Interview mit Josh Horowitz im Happy Sad Confused-Podcast enthüllte Holland, dass ein Ausstiegsplan für seine Rolle als Peter Parker festgelegt wurde und dass er sich darauf freut, dass er ihn schließlich umsetzen kann.

"Es gibt einen ganzen Plan, an dem wir, würde ich sagen, seit wir Spider-Man: No Way Home fertiggestellt haben. Es ist ausgebreitet. Es wird sich auf jeden Fall ändern, aber ich habe eine sehr klare Vision für die Weitergabe des Staffelstabs, und ich finde das wirklich aufregend."

Es sollte gesagt werden, dass dies auch nach Hollands Rede bei einem Auftritt auf dem roten Teppich für Spider-Man: Brand New Day kommt, in dem er betonte, dass ihm die Rolle gefällt und er gerne "so lange wie sie mich haben" weitermachen möchte.

Auch wenn Holland vielleicht auch sagt, dass es "das ist, was ich in dieser Figur am meisten machen will, einen Schützling zu holen", wird das höchstwahrscheinlich so bald nicht passieren. Das gilt besonders, wenn man bedenkt, dass Spider-Man-Filme mit Holland an der Spitze heutzutage Marvels erfolgreichste Kinoprojekte jenseits der Avengers-Filme sind.

Was die Leistung von Brand New Day angeht, müssen wir noch ein paar Tage warten, bis die vollständigen Zahlen für das Eröffnungswochenende vorliegen, aber die aktuelle Erwartung ist, dass der Film von Anfang an ein kommerzieller Erfolg wird. Ob es Beine haben wird, wird die nächste Frage sein, die wir beantworten müssen.