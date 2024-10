Tom Hardy will immer noch als Venom gegen Tom Hollands Spider-Man kämpfen

HQ

Es wirkte, als ob Marvel und Sony versuchten, eine Geschichte zu entwickeln, die Tom Hardys Venom und Tom Hollands Spider-Man direkt aufeinanderprallen lässt, um die beiden berühmten Helden gegeneinander antreten zu lassen.

Vor einigen Jahren führte dies dazu, dass Hardys Venom durch einen multiversalen Zwischenfall im Marvel Cinematic Universe auftauchte, bevor er wieder in seine eigene Welt zurückkehrte. Seit dieser Begegnung gab es keine bedeutenden Entwicklungen, doch das heißt nicht, dass Hardy nicht weiterhin auf einen Showdown hofft.

Während eines Auftritts auf der New York Comic-Con bei einer Podiumsdiskussion für Venom: The Last Dance bekräftigte Hardy erneut seine Absicht, sich mit Hollands Spider-Man auf der großen Leinwand zu messen.

Laut Variety "würde ich gerne gegen Spider-Man kämpfen. Ich würde jetzt gerne gegen ihn kämpfen. Ich bin glücklich, heute gegen Spider-Man zu kämpfen, zu 100 Prozent. Ich würde niemals nie sagen. Wir wurden speziell dafür gegründet, Venom in ein Filmformat zu bringen, und das haben wir getan. 'The Last Dance' ist das letzte Stück dieser Trilogie und wir sind wirklich aufgeregt darüber."

Das Hauptproblem, wenn man diese beiden Versionen der Charaktere gegeneinander sieht, dreht sich um die Tatsache, dass Hardy sich in seiner Sunset-Ära als Venom zu befinden scheint, da der Schauspieler The Last Dance weiterhin als letzten Teil einer Trilogie bezeichnet, was darauf hindeutet, dass er es bald als der berühmte Symbiont an den Nagel hängen wird. Unabhängig davon, würdest du gerne Venom und Spidey auf der großen Leinwand gegeneinander antreten sehen?