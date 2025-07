Tom Cruise will "The Abyss" auf Steroiden drehen – zu einem enormen Preis

HQ

Tom Cruise und Regisseur Doug Liman, die bereits für Edge of Tomorrow zusammengearbeitet haben, arbeiten an einem ambitionierten Science-Fiction-Film mit dem Titel Deeper. Es ist ein ausgewachsenes Prestigeprojekt, bei dem Cruise einen Astronauten spielt, der für eine mysteriöse Tiefseemission rekrutiert wird. Seine Aufgabe? In ein riesiges, jenseitiges Loch auf dem Grund des Ozeans einzutauchen – wo er auf etwas Unerklärliches und (natürlich) extrem Gefährliches stößt.

Von Anfang an war Deeper mit einem hohen Preis verbunden: über 200 Millionen US-Dollar. Aber das war Cruise nicht genug, der Berichten zufolge auf ein Budget von 275 Millionen Dollar drängte – eine Zahl, die Warner Bros. zum Rückzug veranlasste. Es ist einfach zu teuer, weit über das hinaus, was das Studio derzeit zu riskieren bereit ist.

Dennoch ziehen nur wenige Stars so viel Aufmerksamkeit auf sich wie Cruise. Und jetzt scheint Universal zu beißen. Der Schauspieler und sein Team untersuchen, ob Universal vielleicht doch besser zu Deeper passt. Aber die Uhr tickt – sie wollen bereits im August mit den Dreharbeiten beginnen.

Warners Vorsicht ist verständlich. Unter David Zaslav und der neuen Führung ist es zu einer Art Mantra geworden: kein grünes Licht für große originelle Projekte ohne klare Garantien. Hinzu kommt, dass die beiden jüngsten Mega-Produktionen von Cruise – Mission: Impossible - Dead Reckoning und der kommende Final Reckoning – nicht gerade Gold an den Kinokassen waren.

Trotzdem können wir nicht leugnen, dass Deeper verdammt cool klingt – zumindest auf dem Papier. Es erinnert an Tiefsee-Sci-Fi-Klassiker der 80er Jahre wie The Abyss, DeepStar Six und Leviathan. Wir hoffen also, dass der Universal-Deal zustande kommt und die Dreharbeiten wie geplant im August beginnen können.