Tom Cruise will noch 20 Jahre Filme machen

Mit 61 Jahren ist Tom Cruise kein Jungspund, aber das hält ihn nicht davon ab, in Blockbustern mitzuspielen, in denen der Schauspieler an der Seite eines Flugzeugs hängt, auf einem Motorrad von einer Klippe springt oder an anderen todesmutigen Stunts teilnimmt.

Es scheint, dass er auch nicht vorhat, aufzuhören, denn in einem neuen Bericht des Sunday Morning Herald verriet Cruise, dass er Pläne hat, bis zu seinem 80. Lebensjahr weiterzumachen, was der legendären Karriere von Harrison Ford entspricht.

"Harrison Ford ist eine Legende. Ich hoffe, dass ich noch gehen kann; Ich habe 20 Jahre Zeit, um ihn einzuholen", sagte Cruise. Bis dahin will er sogar das Mission Impossible-Franchise am Laufen halten. "Ich hoffe, dass ich Mission: Impossible-Filme machen kann, bis ich in seinem Alter bin."

Viele Schauspieler arbeiten jetzt bis weit in ihren Lebensabend hinein. Samuel L. Jackson zum Beispiel ist 74 Jahre alt und Helen Mirren ist 77 Jahre alt, so dass es für Cruise nicht allzu schockierend erscheint, auch mit 61 noch weitermachen zu wollen.