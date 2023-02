Tom Clancy's The Division 2 hat einen größeren Systemfehler erlebt

HQ

Letzte Woche berichtete Massive Entertainment, dass sich die Einführung der letzten Saison von The Division 2's aufgrund eines Lokalisierungsproblems verzögern würde. Beim Versuch, dieses Problem über ein Update zu lösen, ist das Build-Generierungssystem für das Spiel abgestürzt, was das Team in eine schlechtere Situation gebracht hat als zuvor.

In einfachen Worten bedeutet dies, dass das Team aktuelle Probleme nicht beheben oder Updates für den Server oder den Spielclient erstellen kann, bis das System vollständig neu aufgebaut wurde. Wichtig für die Fans ist, dass das Team die laufende Saison nicht verlängern kann.

Es ist nicht bekannt, wann das Problem vollständig gelöst sein wird, aber Massive hat den Fans versichert, dass sie hart arbeiten und kritische Funktionen des Systems im Laufe der letzten 96 Stunden wiederhergestellt haben. Darüber hinaus haben sie angekündigt, dass es eine Entschädigung im Spiel geben wird, deren Pläne bald bekannt gegeben werden.

Massive plant, morgen (11. Februar) ein weiteres Update bezüglich der Situation zu veröffentlichen.

Die Reaktionen der Fans sind gemischt. Ein Twitter-Nutzer schrieb: "Es tut mir leid, aber das ist ziemlich lustig.

"Bei dem Versuch, das Problem mit der Aktualisierung des Spiels zu beheben, haben wir das System, das wir für die Aktualisierung des Spiels verwenden, kaputt gemacht. Jetzt müssen wir das System reparieren, das das Spiel aktualisiert, damit wir das Update für das Spiel reparieren können."

Ein anderer sagte: "Ihr beschwert euch, aber alles, was sie versuchen, ist zu erklären, warum sie keinen Community-Vorschlag umsetzen können, Global Events erneut durchzuführen, während wir auf die nächste Saison warten. Es ist nicht ideal, aber zumindest sagen sie uns, was uns erwartet."

Ein dritter fügte hinzu: "Das war die ganze Zeit Massives Problem mit diesem Spiel. Es wird mit Klebeband und Kaugummi zusammengehalten. Töte es und gehe weiter zu Div 3. Hoffentlich von Grund auf neu aufgebaut."