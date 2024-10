Todd Phillips glaubt nicht, dass er einen dritten Joker-Film machen wird

HQ

Da Joker: Folie à Deux heute in den Kinos auf der ganzen Welt anläuft, fragen sich viele von euch wahrscheinlich bereits, was die Zukunft für Todd Phillips in der DC Universe bringen wird und ob wir Joaquin Phoenix wieder als Arthur Fleck sehen werden. Ob er bereits Pläne für einen dritten Film hat, hat der Regisseur in einem Interview mit The Hollywood Reporter angesprochen, ob er bereits Pläne für einenJoker dritten Film hat oder nicht.

"Das ist nicht wirklich das, was dieser Film für mich bedeutet. Ich habe das Gefühl, dass meine Zeit im DC-Universum aus diesen beiden Filmen bestand."

Während die Kritik für Joker: Folie à Deux bisher sehr enttäuschend war, müssen wir abwarten, ob die Fans ihn trotzdem sehen wollen, da die mittelmäßigen Venom -Filme gut genug abgeschnitten haben, um sich zu einer vollständigen Trilogie zu entwickeln.

Wenn es genug Ticketeinnahmen einbringt, würdest du Phillips gerne für einen dritten Joker Film wieder auf dem Regiestuhl sehen?