Todd McFarlane: Spawn wird keine "200-Millionen-Dollar-Spezialeffekt-Extravaganz" sein

Blockbuster-Superheldenfilme neigen dazu, eine ganze Menge CGI-Zerstörung mit Bodenzerstörungen, hohen Gebäuden, großen Explosionen und Autos, die wie Tennisbälle während des Wimbledon-Finales herumfliegen, zu beinhalten.

Viele Leute haben diese Formel satt, und einer von ihnen ist der Spawn-Schöpfer und Comic-Legende Todd McFarlane. Er arbeitet derzeit an einem neuen Film, der auf Spawn basiert, und während der New York Comic Con erklärte er, dass er Drama und nicht viel teures CGI will:

"Ich mache mir mehr Sorgen [darüber], ob [Scott Silver] und Malcolm das Drama machen können. Ich weiß, dass sie die Comic-Sachen machen können, aber jeder will etwas anderes machen, wenn es um Superheldenfilme geht. Niemand in unserem Team möchte eine 200-Millionen-Dollar-Spezialeffekt-Extravaganz machen. Ich habe diesen Schritt gemacht. Ich habe diesen Film gesehen."

Wie stehen Sie dazu, sind Filme, die auf Comic-Superhelden basieren, heutzutage zu viel "Spezialeffekt-Extravaganz"?

