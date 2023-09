Todd Howard verteidigt längere Videospiele

HQ

Bei so vielen großartigen Spielen, die dieses Jahr herauskommen, kann es sich so anfühlen, als hätten wir nicht die Zeit, sie alle zu spielen. Einige diskutieren darüber, ob wir in unseren Spielen nach kürzeren Erlebnissen suchen sollten, aber der Schöpfer von Starfield, Todd Howard, scheint anderer Meinung zu sein.

Im Gespräch mit der BBC verteidigte er längere Spiele und sagte: "In meiner Karriere habe ich zwei Dinge über Menschen gelernt, die Spiele spielen. Oft spielen sie einen Titel sehr lange, anstatt zu etwas Neuem überzugehen. Aber selbst wenn sie nur 10 oder 20 Stunden spielen, die Hauptgeschichte beenden, die Welt retten und dann weitermachen, haben sie zumindest alle anderen Entscheidungen gesehen, die hätten getroffen werden können. Das bedeutet, dass diese 20 Stunden für jeden Spieler anders sein werden, weil er so viel Auswahl hatte - was sich auf seine Wertschätzung der Geschichte und des Erlebnisses auswirkte."

Wir haben gesehen, dass einige, die Starfield vom Early Access an gespielt haben, sagen, dass es eigentlich am besten ist, durch die Geschichte des Spiels zu hetzen und dann in New Game+ in seinem eigenen Tempo zu erkunden. Howard empfiehlt das nicht, sagt aber, dass es bei Ihnen hängen bleibt, wenn Sie tiefer in das Spiel eintauchen.

"Optionen sind meiner Meinung nach das, was ein Spiel in deinem Kopf am Laufen hält. Wenn Sie es ablegen, denken Sie darüber nach, wann Sie es wieder aufheben können? Was mache ich als nächstes? Oder wenn man durch Entscheidungen in einem Spiel abgelenkt wird und die Stunden vergehen, dann fange ich an, mich bei einem Spiel, das ich mache, gut zu fühlen. Während der Entwicklung sind die Dinge immer ein bisschen chaotisch, aber du weißt, dass die Dinge anfangen, zusammenzuwachsen, wenn du etwas testest, und es ist spät am Tag und du musst bald fertig werden, und du fängst an zu spielen. Das Nächste, was du weißt, ist, dass drei Stunden vergangen sind und du denkst: 'Oh mein Gott, ich wusste es nicht einmal!' "

Es scheint, dass die meisten mit Howard einverstanden sind. Wir haben Starfield eine positive Bewertung gegeben (die Sie hier lesen können), wie viele andere Verkaufsstellen auch. Es steht vielleicht nicht an der Spitze der Metacritic-Punktzahl des Jahres, aber es ist sicherlich da oben.