Tobey Maguires Spider-Man ist nach wie vor der beliebteste Film auf Netflix

HQ

Tobey Maguires Spider-Man-Trilogie (2002-2007) revolutionierte das Superhelden-Genre und wurde unglaublich populär, aber nach einem glanzlosen dritten Film übernahm Andrew Garfield die Figur in zwei The Amazing Spider-Man-Filmen. Danach wurde Tom Holland in einem weiteren Reboot der Serie zu Spider-Man und ist es nach drei Filmen und mehreren MCU-Cameos bis heute.

Aber es scheint, als ob das Publikum immer noch in Tobey Maguire verliebt ist, und in einem neuen Netflix-Bericht "What We Watched" (via Screenrant) wird enthüllt, dass seine 16 Jahre alte Spider-Man-Trilogie in den letzten sechs Monaten mehr gesehen wurde als die Trilogien von Andrew Garfield und Tom Holland, und das mit ziemlichem Abstand.

Es gab viele Gerüchte über einen vierten Spider-Man-Film mit Maguire nach seinem sehr erfolgreichen Gastauftritt in Spider-Man: No Way Home aus dem Jahr 2021, aber bisher hat sich nichts materialisiert. Wir gehen davon aus, dass Daten wie diese Sony zeigen, dass es wahrscheinlich eine kluge Geschäftsentscheidung wäre, Maguire zurückzubringen, oder was denkst du?