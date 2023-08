Titan Quest II wurde enthüllt

Im Rahmen der THQ Nordic Showcase hat Entwickler Grimlore Games gerade Titan Quest II enthüllt. Angekündigt mit einem reinen CGI-Trailer, haben wir ein paar zusätzliche Informationen über das Spiel erhalten, wie aus einer Pressekonferenz vor dem Showcase hervorgeht.

Dieser Titel wird ein Top-Down-Action-RPG sein, das bedeutungsvollere, taktischere Kämpfe bieten soll als das, was oft im Subgenre zu sehen ist. Erwarten Sie im Wesentlichen kein Clickfest für diesen kommenden Titel.

Darüber hinaus bietet Titan Quest II ein flexibles Charaktersystem, mit dem du deine eigene Klasse erstellen kannst, indem du zwei einzigartige Meisterschaften kombinierst. Es wird dann ein Skill-Multiplikator-System geben, das es dir ermöglicht, routinemäßig an Stärke zu gewinnen und schließlich die Götter herauszufordern.

Was die Götter betrifft, so wird Titan Quest II in einer mythologischen griechischen Welt spielen, die auch einen Tag- und Nachtzyklus bietet. Uns wurde gesagt, dass die Welt bedeutungsvolle Beute bieten wird und dass sie von einem atmosphärischen Soundtrack begleitet wird.

Die Zusammenfassung der Geschichte des Spiels lautet wie folgt: "Wieder einmal tauchen die Spieler in das mythologische Reich des antiken Griechenlands ein, stellen sich unvorstellbaren Herausforderungen, streben nach exquisiter Beute und kombinieren verschiedene Meisterschaften, um einzigartige, mächtige Charakter-Builds zu erstellen. Ihr ultimatives Ziel ist es, Nemesis, die Göttin der Vergeltung, aufzuhalten, während sie Boshaftigkeit in die Fäden des Schicksals selbst webt."

Während wir uns in naher Zukunft auf weitere Neuigkeiten zum Spiel freuen können, wurde uns gesagt, dass Titan Quest II den Online-Multiplayer in Form von kooperativem Spielen unterstützen wird.

Seht euch den Enthüllungstrailer für Titan Quest II an, bevor es irgendwann in der Zukunft auf dem PC veröffentlicht wird.