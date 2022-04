Tiny Tina's Wonderlands: Coiled Captors ab heute verfügbar

HQ

Tiny Tina's Wonderlands ist vor fast einem Monat erschienen und Gearbox will das Spinoff aus dem Borderlands-Universum weiter mit Inhalten füttern. Heute erscheint die erste Erweiterung, genannt Coiled Captors.

Wenn ihr den Season-Pass habt, dann ist Coiled Captors der erste von vier geplanten DLCs. Gearbox sagt dazu:

"Coiled Captors startet ihr über Vespers ersten Mirror of Mystery, den ihr in Dreamveil Overlook findet - direkt ausserhalb von Brighthoof in der Oberwelt. Die Gegner werden einen Grundlevel von 13 haben und sich eurem Level anpassen."

Werdet ihr euch auf den DLC stürzen?