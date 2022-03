Tiny Tina macht Urlaub in der Hamburger Wonderlands-Suite des Rcadia-Hotels

HQ

Heute erscheint Tiny Tina's Wonderlands auf PC, Playstation-Konsolen sowie auf der Xbox-Gerätefamilie. Obwohl wir das Spiel bereits seit einigen Tagen haben, sind unsere fleißigen Rezensenten noch nicht in der Lage, ihre gefestigten Eindrücke in einem vernünftigen Text zu verarbeiten. Auf unsere Kritik müsst ihr deshalb leider noch ein bisschen warten, doch nächste Woche werden wir etwas zum neuen Ego-Shooter von Gearbox Software zu sagen haben.

Bis dahin wollen wir zumindest auf eine kleine Aktion hinweisen, die Publisher 2K in Zusammenarbeit mit dem Hotel "Rcadia" in Hamburg-Bergedorf auffährt. Das Etablissement bietet zum Start von Tiny Tinas neuestem D&D-Abenteuer speziell gestaltete Gaming-Appartements für bis zu vier Personen. Für die Wonderlands-Suite zahlt ihr aktuell knapp 2.200 Euro pro Nacht, also macht beim Zocken lieber das Beste draus. Natürlich gibt es auch Zimmer für den kleineren Geldbeutel.