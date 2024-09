Es ist schwer, den Herbst nicht zu mögen. Das ist keine Liebeserklärung an die kommende bunte Jahreszeit, aber es ist dennoch ein Ausgangspunkt für das Gefühl, das sich leicht auf Tiny Glade übertragen lässt. Auch wenn Sie zwischen verschiedenen Jahreszeiten und einem speziellen Thema wählen können, das regelmäßig wechselt, ist die Gesamtatmosphäre von purer herbstlicher Gemütlichkeit geprägt. Es ist im Grunde ein sehr einfaches Spiel, eine Art abgespecktes The Sims trifft auf Minecraft mit atemberaubender Grafik, es ist ein sehr einfacher Satz von Bausteinen, die dich zwar zu etwas einladen, das leicht zu erlernen ist, aber nach einer Weile zum größten Nachteil des Spiels wird.

In Tiny Glade baust du kleine Häuser, Türme, Mauern, Zäune und schmückst sie mit Bäumen und Blumen, aber es wird nicht wirklich viel gebaut. Alles ist vorgefertigt, mit kleinen Schablonen, die man in Höhe und Länge anpasst, und ja, man kann einige Farben und dergleichen an den Gebäuden ändern, aber alles ist extrem einfach. Ich mag es, wie das Spiel kleine Details wie Bänke, eine Leiter und einige andere Dinge hinzufügt, je nachdem, wie man seine Gebäude modelliert, und es ist möglich, trotz des einfachen Aufbaus ziemlich viel zu variieren und auszuprobieren. Es ist niedlich, zu sehen, wie ein Stuhl zufällig auftaucht, weil man ein Fenster an eine bestimmte Stelle stellt, oder wie ein Fenster Vorhänge bekommt, weil man seine Position anpasst.

Es sei hier gesagt, dass es in Tiny Glade überhaupt keine Ziele gibt. Du baust und das war's. Der Raum, den Sie haben, ist ziemlich klein, aber Sie können einige Gebäude in den Raum quetschen, wenn Sie zum Beispiel ein kleines Viertel oder einen kleinen Platz schaffen möchten. Es ist leicht zu erkennen, dass die einzige Grenze für das, was und wie man bauen kann, die eigene Vorstellungskraft ist, aber dies ist durch die Tatsache begrenzt, dass das Spiel einem nur sehr wenige Werkzeuge zur Verfügung stellt. Zugegeben, ich denke nicht, dass es wirklich ein großer Nachteil ist, wenn es um die Infrastruktur-Suite geht, sondern eher um zusätzliche Details. Es gibt nur eine Baumart und man kann nur eine einzige Blumensorte verwenden, und obwohl das Aussehen ein wenig variiert, je nachdem, wo sie platziert werden und zu welcher Jahreszeit es ist, ist dies der Teil, den ich am schwierigsten finde, um Abwechslung einzuführen. Eine andere Sache, die zu rudimentär ist, ist die Modellierung der Landschaft. Man kann anheben und absenken und so einige Veränderungen bewirken, aber es sind oft größere Flächen, die dazu gemacht sind, verändert zu werden, und es fehlt ein großer Mangel an Komplexität. Ich hätte mir eine detailliertere Kontrolle über Gestein und Boden gewünscht, anstatt dass es so vorbestimmt wäre, wie es jetzt ist.

Tiny Glade ist schön, sehr schön sogar. Es macht Spaß zu sehen, wie die Grafik-Engine in Echtzeit malt, was man platziert, aber es ist auch aus rein technischer Sicht sehr beruhigend. Leider ist die Musik sehr charakterarm, aber zum Glück ist es möglich, aus verfügbaren atmosphärischen Titeln einen eigenen Soundtrack zu erstellen. Die Art und Weise, wie das Spiel aussieht, ist eine der größten Freuden hier und führt uns auch in den Fotomodus des Spiels, der absolut großartig ist. Sobald Sie einen schönen Ort geschaffen haben, macht es viel Spaß, mit der Kamera herumzugehen und gute Winkel zu finden, die Schärfentiefe anzupassen und dann die perfekte Aufnahme zu machen. Obwohl ich Fotomodi in Spielen im Allgemeinen liebe, war es hier ein besonders gutes Feature. Das Spiel fließt sehr gut und es gibt überhaupt keine technischen Pannen und ich habe das Spiel manchmal einfach deshalb gestartet, weil es so angenehm anzusehen war.

Trotz begrenzter Tools gefällt mir, dass es möglich ist, personalisierte Projekte zu erstellen. Eine Idee kann geboren werden und ein paar Minuten später geht es los, um sie zu verwirklichen. Ich hatte zum Beispiel die Idee, ein kleines Schloss mit einer Mauer und ein paar Häusern draußen zu bauen, und von einem kleinen Bild in meinem Kopf zur Realität auf dem Bildschirm ging es blitzschnell. Es wird auch so schön, es anzusehen und dann mit dem Fotomodus perfekte Winkel zu finden. Für mich wurde es zu einem Spiel, zu dem ich zurückkehrte, anstatt längere Zeit vor mir zu sitzen. Sicher, ich konnte mich in seinem Charme und seiner Einfachheit verlieren, aber nach einer Weile des Bastelns war ich normalerweise zufrieden, nur um einen Tag später etwas Neues ausprobieren zu wollen.

In vielerlei Hinsicht sind die Stärken von Tiny Glade auch seine Schwächen. Natürlich ist es sehr schwierig, eine Balance zu finden, weil man sich leicht endlos mehr wünscht. Gleichzeitig wünschte ich mir wirklich, dass es ein bisschen mehr Flora-Optionen und bessere Fähigkeiten gäbe, um die Landschaft zu verändern und mehr Komplexität in das Gelände zu bringen. Diese kleinen Mängel hindern jedoch nicht daran, dass Tiny Glade in vielerlei Hinsicht ein kleines Juwel ist, dass ich davon überzeugt bin, dass diejenigen, die kleine niedliche Szenarien bauen möchten, mit diesem Spiel unglaublichen Spaß haben können.

