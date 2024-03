Timothée Chalamet plant eine neue Art von MCU

HQ

Timothée Chalamet steht kurz vor der Veröffentlichung von Wonka und Dune: Part Two, aber der junge Schauspieler hat noch viele große Rollen vor sich. Er wird nämlich Bob Dylan in einem neuen Biopic spielen, das entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres in die Kinos kommen wird.

Im Gespräch mit NME hat Chalamet verraten, dass er den Drehprozess sehr bedauert, und das ist, dass er keinen weiteren Musiker für den Film bekommen hat. "Es gibt eine Elvis-Figur in dem Johnny-Cash-Biopic [Walk The Line]. Es ist wirklich kurz, es ist sehr kurz, aber ich wünschte mir, wir könnten ein musikalisches Filmuniversum erschaffen", sagte er.

Chalamet bezog sich speziell auf Austin Butlers Version von Elvis, die Rolle, die dem Schauspieler 2023 einen BAFTA und einen Golden Globe einbrachte. Butler zerstörte bekanntlich seine Stimme, um Elvis zu spielen, und auch wenn Baz Lurhmanns Film nicht der beste war, den es gab, schaffte Butler dennoch eine beeindruckende Leistung.