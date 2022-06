Time Flies macht das Beste aus dem Leben als kleine Fliege.

HQ

Wenn es eine Sache gibt, die in den am Day of the Devs angekündigten Spielen auffällt, dann ist es die Innovation, wenn es darum geht, Vorschläge zu präsentieren, die in großen Titeln für die breite Öffentlichkeit sehr schwer zu sehen wären. So entstand die Weltpremiere von Time Flies, einem kleinen minimalistischen Abenteuer, bei dem die Zeit vergeht... Und ja, wir sind eine Fliege.

Diese kleinen Insekten haben keine sehr lange Lebensdauer, aber hier variiert ihre Lebenserwartung je nach geografischem Standort. Die Lebenserwartung ist in Zentralafrika oder Japan nicht gleich, oder? Nun, hier verwandelt sich der Durchschnitt in Jahren in Sekunden, was die Zeit sein wird, die wir mit unserer Fliege haben, um verschiedene lebenswichtige Aufgaben zu erledigen und eine vollständige Existenz zu haben.

"Lerne ein Instrument, werde reich, lese ein Buch, gehe auf Tournee, finde dich selbst, betrinke dich, bringe jemanden zum Lachen oder betrete die Welt der Kunst. Und wenn Sie keine Lust haben, Ihre Lebensziele zu verfolgen, bleiben Sie dran, putzen Sie Ihre Flügel und schauen Sie fern. Machen Sie das Beste aus der Zeit, die Sie haben! Weil wir alle sterben werden."

Mit einer einfachen Ästhetik, die auf Schwarz-Weiß-Zeichnungen basiert, müssen wir die Flugumgebung der Fliege (und die Vermeidung unendlicher Gefahren) in einem Titel erkunden, dessen Botschaft auch im kurzen Raum ihrer Präsentation klar ist: Das Leben ist kurz, genieße es in vollen Zügen.

Time Flies erscheint irgendwann im Jahr 2023 für PlayStation, Nintendo Switch und PC.