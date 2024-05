Tim McGraw wird in der nächsten Lieblingsserie Ihres Vaters mitspielen

HQ

"Dad TV" ist heutzutage wieder in vollem Gange, mit Shows wie Yellowstone und seinen Spin-offs und Reacher, die sehr beliebt sind. Netflix will auf diesen Trend aufspringen, indem es den 1883-Star und Country-Sänger Tim McGraw als Hauptdarsteller einer kommenden Dramaserie anheuert, die in der Welt des kompetitiven Bullenreitens spielt.

Die Serie stammt von Schöpfer, ausführendem Produzenten und Showrunner Brandon Camp und soll einem fiktiven Megastar-Champion (McGraw) folgen, der vor einem Scheideweg auf Leben und Tod steht, als er es mit einem jungen und aufstrebenden Superstar-Fahrer aufnimmt, der alles herausfordert, was McGraws Figur über die Branche weiß, in der er seit Jahren arbeitet.

Die Show wird auch von Taylor Elmore geleitet, wobei McGraw, Tim Staples, Brian Kaplan und Joel Bergvall auch als ausführende Produzenten beteiligt sind.

Es gibt kein Wort darüber, wann diese Serie auf dem Streamer erscheinen wird oder wie der Titel tatsächlich lauten wird.