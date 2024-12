Tim Burton ist zuversichtlich, dass er wieder mit Johnny Depp zusammenarbeiten wird

HQ

Eines der bekanntesten Schauspieler-Regisseur-Duos in Hollywood bestand lange aus Johnny Depp und Tim Burton. Gemeinsam arbeiteten sie an insgesamt acht Projekten, darunter Filme wie Alice im Wunderland, Alice hinter den Spiegeln, Sweeney Todd und Edward mit den Scherenhänden, Corpse Bride, Sleepy Hollow, Ed Wood und zuletzt Dark Shadows. Dieser letzte Film kam 2012 in die Kinos, und seither haben Depp und Burton nicht mehr zusammengearbeitet. Ein Grund dafür ist sicherlich der Prozess zwischen Depp und Amber Heard, der beide Schauspieler in ein negatives Licht rückte und kaum zu bedeutenden Ergebnissen führte.

Aber dieser Prozess ist jetzt Jahre her und Depp beginnt, wieder in größeren Projekten aufzutreten, darunter Terry Gilliams nächster Film, der im Januar gedreht wird. Also, wann werden Depp und Burton wieder zusammentun?

In einem Gespräch mit dem Marrakech International Film Festival kürzlich, wie IndieWire berichtete, merkte Burton an, dass er und Depp höchstwahrscheinlich in Zukunft noch einmal zusammenkommen werden, weiß aber nicht genau, wann.

»Nun, ich bin sicher, daß es welche geben wird«, sagte Burton. "Ich habe nie das Gefühl, dass ich diesen und jenen Schauspieler einsetzen werde. In der Regel muss es auf dem Projekt basieren, an dem ich arbeite. Das ist es, worum es beim Film geht. Es geht um Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen mit den Menschen um dich herum."

Wenn man bedenkt, dass die beiden nicht dazu neigen, Fortsetzungen zusammen zu machen, glaubst du, dass sie sich zusammentun werden, um die Geschichte eines ihrer früheren Projekte fortzusetzen oder stattdessen wieder etwas Originelles zu entwickeln? Und für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass auch Helena Bonham-Carter darin auftaucht?